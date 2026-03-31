KAD SE HRVATSKE VLASTI I TOMPSONOVI FANOVI UZNEMIRE, PONOŠ DOBIJE NALOG DA KRENE SA BOLESNIM TIRADAMA Brnabić žestoko odgovorila Ponošu: "Mučeni čovek"
Predsednika Narodne skupštine Ana Brnabić brutalno je odgovorila Lideru stranke SRCE (Srbija centar) Zdravku Ponošu na zajedljive izjave na konto saopštenja predsednika a Hrvatske Zorana Milanovića u vezi sa samitom Brdo–Brioni i aktuelnim političkim dešavanjima.
Ponoš je istakao da "ne bi trebalo da bude neka vest to što Vučić ne može da otputuje u Hrvatsku, s obzirom da ne sme ni u Novi Sad, ni u Čačak, ni u Užice, te da se to se ne tiče samo njega".
- Ovaj mučeni čovek svaki dan mora da opravdava svoju putovnicu najbanalnijim uvredama na račun predsednika Vučića
i najprizemnijim napadanjem Srbije. Kad se hrvatske vlasti i Tompsonovi fanovi uznemire, tada Ponoš dobije nalog da krene sa svojim bolesnim tiradama - istakla je Brnabić i dodala:
- A šta je to što ih je sve toliko pogodilo? To što je Aleksandar Vučić rekao da nema želju da ide na Brione, već da samo želi da poseti Jasenovac - da položi cveće, upali sveću na najvećem stratištu srpskog naroda. Ako pitate Ponoša, to je Vučićev neoprostiv greh.