Predsednika Narodne skupštine Ana Brnabić brutalno je odgovorila Lideru stranke SRCE (Srbija centar) Zdravku Ponošu na zajedljive izjave na konto saopštenja predsednika a Hrvatske Zorana Milanovića u vezi sa samitom Brdo–Brioni i aktuelnim političkim dešavanjima.

Ponoš je istakao da "ne bi trebalo da bude neka vest to što Vučić ne može da otputuje u Hrvatsku, s obzirom da ne sme ni u Novi Sad, ni u Čačak, ni u Užice, te da se to se ne tiče samo njega".

- Ovaj mučeni čovek svaki dan mora da opravdava svoju putovnicu najbanalnijim uvredama na račun predsednika Vučića

i najprizemnijim napadanjem Srbije. Kad se hrvatske vlasti i Tompsonovi fanovi uznemire, tada Ponoš dobije nalog da krene sa svojim bolesnim tiradama - istakla je Brnabić i dodala: