Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od jutros pretresaju zgradu Rektorata, a kako Kurir saznaje u prostorijama su pronađene i radio stanice, gas maske i druga oprema.

Pretresa se ukupno 28 prostorija, 3. sale i podrum, pronadjene su danas ranije i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme.

- Potpuno je nejasno zbog čega su svi ovi predmeti u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu i čemu je trebalo da posluže - kaže izvor Kurira.

Pretresu, podsetimo, prisustvuje više od 30 pripadnika UKP kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, pripadnici UKP MUP postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22.40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.

