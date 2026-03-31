KURIR SAZNAJE! EVO ŠTA JE JOŠ UKP PRONAŠAO U REKTORATU Opsežan pretres obuhvatio čak 28 prostorija, sale i podrum! Radio stanice, gas maske, špriceve... FOTO
Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od jutros pretresaju zgradu Rektorata, a kako Kurir saznaje u prostorijama su pronađene i radio stanice, gas maske i druga oprema.
Pretresa se ukupno 28 prostorija, 3. sale i podrum, pronadjene su danas ranije i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme.
- Potpuno je nejasno zbog čega su svi ovi predmeti u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu i čemu je trebalo da posluže - kaže izvor Kurira.
Pretresu, podsetimo, prisustvuje više od 30 pripadnika UKP kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Podsetimo, pripadnici UKP MUP postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22.40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.