Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut sastao se u utorak u Alžiru sa premijerom Narodne Demokratske Republike Alžir Sifijem Gribom, kome je zahvalio na doslednom stavu Alžira u pogledu nepriznavanja nezavisnosti Kosova.

Grib je istakao da njegova zemlja ostaje čvrsto opredeljena za princip nemešanja u unutrašnja politička pitanja drugih država, naglasivši da je to jedan od temelja spoljne politike Alžira.

Sagovornici su konstatovali da ekonomska razmena između dve zemlje beleži blagi rast i ocenili da postoji značajan prostor za njeno dalje unapređenje. Saglasili su se da je potrebno intenzivirati saradnju i da upravo predsednici vlada treba da budu pokretači te inicijative.

Kao ključne oblasti za razvoj saradnje izdvojeni su poljoprivreda, transport, zdravstvo, energetika, obrazovanje i turizam.

Premijer Alžira posebno je ukazao na značaj geostrateške pozicije obe zemlje i istakao da Alžir predstavlja „velika vrata Afrike“, dok Srbija ima važnu ulogu kao čvorište u ovom delu Evrope. U tom kontekstu, sagovornici su se saglasili da je neophodno ozbiljno razmotriti mogućnosti za obostrane investicije i jačanje privrednih veza.