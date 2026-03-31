"Lečenje nije završeno, jer je moj organizam preživeo težak šok. Biće potrebno vreme i razumevanje saboraca da se mogu baviti samo strateškim magistralnim pitanjima, sledeći put koji je narod podržao kada sam bio na ivici između života i smrti. Pošto je Ivica iz te borbe skrenuo na stranu života, očekujem da tim putem nastavimo svi zajedno, jer je narod svojom empatijom jasno pokazao pravac, i koji je sud jedino važeći i značajan. Hvala svima koji ste se molili i brinuli za mene, sve dok moje srce kuca i dok moja pluća budu disala, budite sigurni da će srce biti na levoj strani, a pluća puna srpskog vazduha!"