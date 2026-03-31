IVICA DAČIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE: Lečenje nije završeno! Biće potrebno vreme i razumevanje saboraca da se mogu baviti samo strateškim magistralnim pitanjima
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je izašao iz bolnice.
"Bogu hvala, kao i lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra, danas sam izašao iz bolnice", naveo je Dačić i dodao:
"Lečenje nije završeno, jer je moj organizam preživeo težak šok. Biće potrebno vreme i razumevanje saboraca da se mogu baviti samo strateškim magistralnim pitanjima, sledeći put koji je narod podržao kada sam bio na ivici između života i smrti. Pošto je Ivica iz te borbe skrenuo na stranu života, očekujem da tim putem nastavimo svi zajedno, jer je narod svojom empatijom jasno pokazao pravac, i koji je sud jedino važeći i značajan. Hvala svima koji ste se molili i brinuli za mene, sve dok moje srce kuca i dok moja pluća budu disala, budite sigurni da će srce biti na levoj strani, a pluća puna srpskog vazduha!"
"Živela Srbija, idemo dalje!", zaključuje Dačić.