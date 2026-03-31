Pretresu u Rektoratu, prisustvuje više od 30 pripadnika UKP kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
KURIR SAZNAJE! U podrumu Rektorata nađeni pirotehnika, topovski udari i sprejevi (FOTO)
U podrumu Rektorata pronađeni su pirotehnika, topovski udari i sprejevi, saznaje Kurir.
Kako smo već pisali, pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od jutros pretresaju zgradu Rektorata, a ranije su u prostorijama pronađene i radio stanice, gas maske i druga oprema.
Topovski udari sprejevi u Rektoratu Foto: Kurir
Pretresa seukupno 28 prostorija, 3. sale i podrum, pronadjene su danas ranije i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme.
Pretres vodi odeljenje za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije sa više od 30 pripadnika kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
