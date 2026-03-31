Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je dešavanja na konferenciji u Briselu i izbor govornika koji, kako je navela, iznose tvrdnje o stanju demokratije u Srbiji.

- Znate ko priča u ime ove konferencije u Briselu i ko smatra da postoje ozbiljne sumnje da li je Srbija uopšte demokratija? Boško Savković. Isti onaj koji je nosio lutku koja prikazuje obešenog Aleksandra Vučića. Sećate se - istakla je Brnabić i dodala:

- Tada su nas optuživali da smo mi tu lutku podmetnuli, zahtevali da odmah privedemo osobu koja je to donela na njihov protest, pa kad smo priveli Savkovića, pravili proteste da ga pustimo. E, tako ozbiljan lik danas nešto najozbiljnije smatra iz Brisela.

Kako je zaključila na kraju, ovako nešto je zaista "nadrealno".

