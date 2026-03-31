SKANDAL BEZ PRESEDANA! Odakle topovski udari, oprema za gerilske akcije i gas maske u zgradi Rektorata - na mestu gde nikako ne bi smeli da budu?!
U toku pretresa zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljaju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS pronađeni su i zaleplenjeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i razni drugi sumnjivi predmeti.
Kako je za Kurir potvrđeno u VJT u Beogradu policija je otkrila pomenuta pirotehnička sredstva i druge predmete, a tačne količine se utvrđuju.
Predmet dalje istrage biće i namena ovih sredstava koja nikako ne bi smela da se nalaze u zgradi uprave visoko-školske ustanove.
Ono što se, nakon ovih otkrića, nameće kao logično pitanje jeste kako je moguće da se sve nalazi u prostorijama jedne ustanove kao što je Rektorau Univerziteta u Beogradu, koji upravlja obrazovnim institucijama u Srbiji?
Jasno je da se topovski udari, gas maske, komunikaciona oprema za gerilske akcije, špricevi, sprejevi ili braunile nikako ne mogu podvesti pod nastavna sredstva, pa stoga nije jasno kako su ni sa kojim ciljem dospeli tamo.
Iako je logično da univerzitet poseduje određenu autonomiju, ovakav "plen" bi se teško mogao opravdati pomenutim obeležjem.
Pretres vodi odeljenje za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije sa više od 30 pripadnika kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Pretresa se ukupno 28 prostorija, 3. sale i podrum, pronadjene su danas ranije i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme.