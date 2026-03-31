Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od jutros pretresaju zgradu Rektorata.

Nekolicini blokadera ovo je zasmetalo pa su se okupili na Studentskom trgu kako bi divljali i pravili nerede.

Mogu se čuti i uvrede upućene policijskim službenicima, dok je deo okupljenih pokušavao da probije zaštitnu liniju.

Policija je reagovala kako bi održala javni red i mir, a u pojedinim trenucima došlo je i do naguravanja.

U jednom trenutku jedan od blokadera fizički je nasrnuo na službeno lice i tom prilikom udario policajca u glavu.

Blokaderi napadaju policiju ispred Rektorata Izvor: Kurir

Kako se može videti na licu mesta, grupa blokadera na uglu Uzun Mirkove i Ulice kralja Petra provocira i izaziva pripadnike policije.

Patrole koje obezbeđuju lice mesta nalaze se oko 300 metara od Rektorata, a blokaderi i dalje prave haos, galame i remete javni red i mir.

Podsetimo, pretreseno je 28 prostorija, 3. sale i podrum, pronađene su danas ranije i braunile, špricevi, čitave torbe medicinske opreme.

Pogledajte klikom OVDE kako blokaderi pozivaju na ubistvo policajca.