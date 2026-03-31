Politika
JEZIVI PRIZORI ISPRED REKTORATA! Blokaderi nadapaju policiju, skandiraju terorističkoj UČK! (VIDEO)
Ispred Rektorata u toku je divljanje blokadera čija su glavna meta policajci koji su došli da obezbeđuju lice mesta!
Kako se može videti na snimcima sa lica mesta, blokaderi mučki nadapadaju policiju, udaraju ih pesnicama i metalnim stubićima!
Na skandaloznom popisu divljačkih poteza blokadera našlo se večeras i skandiranje terorističkoj organizaciji UČK!
Pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beograduod jutros pretresaju zgradu Rektorata.
