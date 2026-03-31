Politika
VLADAVINU PRAVA TREBA DA POŠTUJU SVI PODJEDNAKO! Ana Brnabić poziva predstavnike EU da osude divljanje blokadera: Kada bi se ovakve scene dešavale u Briselu...
Predsednica Skupštine Ana Brnabić pozvala je Evropsku uniju da osudi divljanje blokadera ispred Rektorata u Beogradu.
Pozvala je EU u Srbiji, evropsku komesarku za proširenje Martu Kos i šefa delegacije EU u Srbiji Andreasa fon Bekerata da reaguju.
"Očekujem da će EU u Srbiji, Marta Kos, Andreas fon Bekerat i drugi odmah osuditi nasilne proteste u Beogradu i napade na srpsku policiju. Vladavinu prava treba da poštuju svi podjednako. Kada bi se ovakve scene dešavale na ulicama Brisela, policija bi bez oklevanja reagovala kako bi uspostavila red, a takav neregistrovani protest bi bio rasterana za nekoliko minuta", navela je Ana Brnabić na platformi "X" i dodala:
"Očekujem da će se isti standardi primeniti i u slučaju Srbije".
