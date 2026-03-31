Pretres zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, koji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljaju pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS ušao je u 10. sat.

Pretres je počeo posle 10 časova, kada je više od 30 pripadnika UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušao u prostorije Rektorata, kao i dva tužioca.

Topovski udari sprejevi u Rektoratu

Deo njih je završio, a deo pripadnika je i dalje u zgradi.

Kako smo već pisali, tokom pretresa su pronađeni i zaleplenjeni topovski udari, pirotehnička sredstva, sprejevi i razni drugi sumnjivi predmeti.

Kako je za Kurir potvrđeno u VJT u Beogradu policija je otkrila pomenuta pirotehnička sredstva i druge predmete, a tačne količine se utvrđuju.