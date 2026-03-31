Slušaj vest

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je večeras da su policijski službenici Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, ranije danas, dobili zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, kao i naredbu Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, kao najvažniji akt za postupanje, da se izvrši pretres zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu.

„Mi smo se obraćali pre nekoliko dana, posle nemilog događaja u kojem je stradala jedna mlada studentkinja, i policija je u danima iza nas nastavila mere i aktivnosti po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu”, rekao je direktor Vasiljević.

Prema rečima direktora policije, osnovni cilj i namera MUP-a jeste da u ovoj istrazi dođe do svih činjenica i okolnosti koje su dovele do ovog nemilog događaja, da on bude potpuno rasvetljen i da javnost Republike Srbije, ali i šire, bude blagovremeno obaveštena.

„Da bi sve te činjenice utvrdili postupamo po nalogu Višeg javnog tužilaštva i, s tim u vezi, u toku prepodneva, policijski službenici UKP Odeljenja za borbu protiv korupcije dobili su zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, ali najvažniji dokument po kojem smo postupali jutros je naredba Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, da se izvrši pretres zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu“, rekao je Vasiljević.

Foto: Kurir

U skladu sa tom naredbom, kako je naveo, policijski službenici UKP otišli su do Rektorata, predočili rektoru Univerziteta razloge dolaska, pokazali naredbu i započeli mere i aktivnosti u skladu sa naredbom.

Pronađen veliki broj predmeta

„Tokom pretresa koji još uvek traje, imajući u vidu veliki broj prostorija i veliki broj pronađenih predmeta, aktivnosti još traju, pronađeno je više sredstava koja će biti izuzeta i oduzeta sa lica mesta i prosleđena nadležnom tužilaštvu, da bi se naložile dalje mere i radnje. Policija je pronašla veći broj topovskih udara, petardi, sprejeva, veći broj toki-voki, gas maski, veći broj transparenata, veći broj medicinskih sredstava, igle i braunile, više paketa različitih tečnosti, a analizom će biti utvrđeno šta se u tim paketima nalazi“, naglasio je direktor policije.

Foto: MUP Srbije

Vasiljević je dodao da je policija, po naredbi suda, oduzela i risivere sa snimcima nadzornih kamera Rektorata.

„Imajući u vidi da kamere Rektorata gledaju i dokumentuju ulazak na Filozofski fakultet, te stim u vezi, po nalogu tužilaštva je oduzet risiver na kome se nalaze snimci, na kojima ćemo videti kada, u koje vreme i kako je navedena studentkinja ušla, kao i šta se dešavalo na ulazu u Filozofski fakultet. Takođe risiver, odnosno snimci koji se tu nalaze će pokazati i vreme u kojima se ulazi i izlazi na fakultet, da li se poštuju mere, propisi i akti kako zakonski, tako i akti koje je doneo sam fakultet, odnos Rektorat Univerziteta u Beogradu“, istakao je direktor i osudio napade na pripadnike policije koji su se tokom postupanja desili u Rektoratu.

Foto: MUP Srbije

O napadu na policiju

„Ovom prilikom, na nas kao pripadnike policije, ispoljen je neverovatan, neprimeren gest napada prema pripadnicima službe bezbednosti. Policija koja istražuje slučaj da bi utvrdila činjenice pod kojim je došlo do nesrećnog slučaja, izuzima ono što se nalazi u Rektoratu po nalogu i naredbi suda, biva napadnuta zato što radi svoj posao. To je zaista neprimereno i za mene potpuno nerazumljivo“, naveo je Vasiljević i istakao da je policija uz minimalnu upotrebu sile uspostavila javni red i mir, kao i da nastavlja mere i aktivnosti na ovom slučaju.

Tokom konferencije direktor Vasiljević je pokazao fotografije na kojima se vide sredstva koja su izuzeta i oduzeta sa lica mesta.

1/6 Vidi galeriju Obraćanje Dragana Vasiljevića Foto: Printscreen/TV Kurir

„Mislim da i ovi snimci koje vidite dovoljno govore šta se nalazi u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Da li neko hoće da se ovo ne vidi ili hoće da policija bude kriva i odgovorna što se ovo nalazi u Rektoratu, ja ne znam. Ali budite uvereni da će policija Republike Srbije raditi svoj posao, da policija neće uraditi ništa van onoga što je nalog tužioca i naredba suda, i da će ovaj postupak i procedure završiti do kraja. Utvrdiće sve činjenice i okolnosti i dostaviti nadležnim organima svoje izveštaje. Neće dozvoliti napade na policiju, neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira, ne možemo dozvoliti nepoštovanje zakona, a na nadležnim organima, sudu i tužilaštvu je da ocenjuju i procenjuju dokaze koji su pribavljeni“, rekao je direktor policije.

On je ponovio da je osnovni zadatak policije da u istrazi prikupi dokaze i dostavi nadležnom tužilaštvu, odnosno sudu, da to i radi i ništa manje, ni više od toga i da će nastaviti to da radi.