Rukovodstvo Hrvatske pokazuje neprijateljski odnos prema Republici Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučićuna očigledan način. Hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je da "ne postoje politički uslovi” za dolazak predsednika Vučića na Proces Brdo-Brioni, koji je namenjen približavanju i saradnji lidera Zapadnog Balkana.

Gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji bili su prof. Milan Petričković s Fakulteta političkih nauka, prof. Ilija Kajtez, sociolog, i Nebojša Perović, advokat.

- Milanović je već dugo vremena iziritiran, smatram da ovo nije nikakva novina već samo jedna od kockica u tom mozaiku. Ovo spada u domen određenog kompleksa iz hrvatske političke strukture. Ne treba mešati običan narod sa politikom. Ono što mislim da je dolilo ulje na vatru jeste činjenica oko spremnosti naše vojske i naše nove supersonične rakete - rekao je Petričkovič.

On smatra da hrvatske političare iritira spremnost Srbije i srpske vojske kao i to što je Srbija dobila novo oružije koje bi upotrebila za samoodbranu.

"Srbija je jedan od ključnih faktora za mir na Balkanu"

- Srbija za njih očigledno predstavlja jednu vrstu kamenčića u cipeli. Oni zbog svog kompleksa ne mogu da prihvate da Srbija nije ono što je ranije bila, da je Srbija izrasla u vrlo respektabilan faktor na zapadnom Balkanu. Naša država je jedan od ključnih faktora za mir na Balkanu. Oružije koje Srbija nabavlja jeste samo za odvraćanje i odbranu naše države - objasnio je Petričković.

Kako kaže, njima ne odgovara da mi razmišljamo unapred i to što više nismo lak plen i zalogaj.

- Predsednik Vučić je osoba koja bi imala razne podatke i on je u javnosti rekao da postoje apetiti, odnosno moguće je da nekome padne na pamet da nasrne na nas i napadne našu teritoriju. Hrvatski lobiji su u poslednjih godinu dana pokušavali da izazovu obojenu revoluciju, kako treba da tumačimo one uzvike sada kada su bili izbori, uzvikivalo se "spremni za Kulu" - kaže Petričković.

Objasnio je da ne smemo da zatvaramo oči pred istinom ili da "guramo glavu u pesak". Moramo biti spremni na sve.

- Skup na kome nema mesta za predsednika Vučića jeste nastavak politike Ante Pavelića. Hrvatska se prvi put pominje kao nezavisna država 1941. godine. Oni su 10. "travnja" usvojili zakon o nezavisnoj državi Hrvatskoj. Nisu se zvali neovisna već nezavisna, neovisno je neka novotarija. U 2. članu kažu da se u nezavisnoj Republici Hrvatskoj zabranjuje upotreba ćiriličnog pisma. Nisu rekli srpskog jezika jer u to vreme sam hrvatski jezik ne postoji, on nastaje 1954. godine u Matici Srpskoj u Novom Sadu - objašnjava Perović.

On navodi da je Hrvatska država stvorena uz pomoć fašističke Nemačke i da ona do tada nikada nije postojala.

"Trebalo nam je dosta vremena da stvari nazovemo njihovim pravim imenom"

- Mene od njih ništa ne iznenađuje, ja odnose između Srba i Hrvata znam. Moj magistarski rad je bio "Nacizam i ustaštvo - genologija zla". Tu sam se načitao najmonstruoznijih mogućih i nemogućih zločina. Ono što je mene iznenadilo je što je nama trebalo dosta vremena kako bi neke stvari nazvali njihovim pravim imenom. Vučić njima remeti harmoniju jer diže glas protiv trojnog pakta koji je protiv Srbije. Taj savez je između Hrvatske, Prištine i Albanije - tvrdi Kajtez.

Kako kaže, vrlo je očigledno protiv koga bi ovaj pakt bio i zbog čega je napravljen.

- Nije problem što oni prave taj pakt već je problem što se oni približavaju nama kao Ukrajinci Rusima. Približavaju se našim granicama i nažalost hrvatski vojnici su na našoj teritoriji, sa nekom lažnom pričom kako oni čuvaju neki mir. Vučićeva takozvana i navodna greška je što stvari naziva pravim imenom. Ja verujem da Milanović ne govori stvari sam, već da mu je neko sugerisao šta da kaže, ista osoba ili orgnizacija je i ovom trojnom paktu dala blagoslov i instrukcije za njegovo postojanje - rekao je Kajtez.

