Povodom današnjih nereda ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu oglasio je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

"Organi MUP-a samo pokušavaju da utvrde činjenice o tragičnoj smrti studentkinje Filozofskog fakulteta, ali za blokadere Rektorat Univerziteta u Beogradu nije teritorija Srbije, nego baza pobune protiv države. Policija brani svoje kolege odgovarajući na brutalne napade minimalnom silom, dok blokaderi ne biraju sredstva kojima će napasti i vređaju srpske policajce, državu i predsednika, a sve u ime nedodirljivosti Vladana Đokića", poručio je Vučević.

Prema njegovim rečima, ovo "sramotno nasilje još je jedan u nizu dokaza da blokaderi ne mare ni za živote studenata, ni za pravdu i istinu, već ih zanima samo rušenje mira i poretka i nametanje ideologije podela i mržnje, preko uzurpacije institucija i nasilja nad svakim koji, poput policijskih službenika, ostaje veran svojoj Otadžbini i brani njene zakone".

- Srbija će pobediti! - zaključio je.

