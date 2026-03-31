Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antonijom Tajanijem u sredu, 01. aprila 2026. godine, u 11.15 časova, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2).



Nakon sastanka, predsednik Vučić i ministar Tajani prisustvovaće potpisivanju Ugovora o učešću Republike Italije na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd.