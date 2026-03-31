"POGLEDAJTE OVO PRE NEGO ŠTO POMENETE PREKOMERNU UPOTREBU SILE OD STRANE POLICIJE" Brnabić EU: Dosta je bilo, sloboda okupljanja ne znači anarhiju
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na divljačko ponašanje blokadera ispred Rektorata i poslala poruku predstavnicima Evropske unije.
- Dosta je bilo. Molim vas, pogledajte ovo pre nego što uopšte pomislite da pomenete prekomernu upotrebu sile od strane policije. Vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju. Ni u Švedskoj, ni u Sloveniji, ni u Belgiji. Isto važi i za Srbiju - napisala je Brnabić uz fotografiju na kojoj se vidi kako blokader udara policajca.
Na skupu blokadera večeras jedan od njih je fizički nasrnuo na službeno lice i tom prilikom udario policajca u glavu, detaljnije o tome čitajte ovde.
