O svemu tome u emisiji "Usijanje" govorili su prof. Milan Petričković, sa Fakultet političkih nauka, prof. Ilija Kajtez, sociolog i Nebojša Perović, advokat.

- Pronađena sredstva služe za nasilje, oni nisu to pripremali za nekakva učilišta. Da je negde druge i mogli bismo da pomislimo da je sve to nekakvo pomoćno sredstvo u učenju. To je pripremano upravo za neku vrstu uličnih sukoba. To stoji tu sve vreme, i dok je Rektorat bio zatvoren - rekao je Kajtez.

Kako kaže, ne može da veruje da državni fakulteti i univerziteti služe za borbu protiv same države.

"Zaposleni u Rektoratu rade protiv države"

- Čelnici Rektorata i oni koji su tamo zaposleni rade protiv države. To je nešto što je apsolutno nedopustivo. Mi posle ovoga moramo u savetima fakulteta imati državu koja će imati većinski broj glasova. Ovoga nema nigde, ni na zapadu, a blokaderi i oni koji ih predvode se kunu u takozvane zapadne vrednosti.Svet može biti svakakav ali ne i nelogičan, nama su uveli najgori način samoupravljanja - objašnjava Kajtez.

Kako kaže Perović, sve policijske radnje proističu iz nekih operativnih saznanja. Oni rade svoj posao.

- Kod nas se dešava veoma opasna stvar, svi se mešamo u tuđe poslove. Neko želi da osporava rad državnih tela, ljudi koji rade u UKP-u su ljudi sa iskustvom, to su odlični policajci koji rade svoj posao. Imamo proteste koji žele da dovedu nešto novo i da smene nešto što oni smatraju da nije dobro. Ovakve stvari su se već dešavale u našoj istoriji i nikada nisu bile dobre, neko sa zapada je uvek stajao iza njih - objasnio je Perović.

"Napad na policiju jeste napad na državu"

Petričković objašnjava da su svi koji su napali policiju danas počinioci teškog krivičnog dela.

- Ne znam da li oni to znaju ali to je napad i na državu. Kada napadate policiju vi automatski napadate i državu. Ako bi se anarhija te vrste dopustila, dokle bi to moglo da dođe? Ja mislim da visok stepen tolerancije mora da nestane. Činjenje krivičnih dela se mora seći u korenu iste sekunde. Mora se reagovati, ovo ne sme da se dopušta pojedincima - tvrdi Petričković.

On smatra da je za blokadere "greh" to što je policija radila svoj posao i ušla u zgradu Rektorata.

- Policija nije ništa zgrešila, krivi su ti koji nose šipke i napadaju. Fakulteti su postali nešto što je bruka i sramota za intelektualnu javnost, oni se kriju iza tog naziva "studenti" kako bi mogli da rade svašta. Oni šipkom biju policajce, da li su i to vaša deca? Ta deca koja su zaštićena su pripremala državni udar. Nikoga ne sme da štiti ni indeks ni pol ni rasa ni mladost - rekao je on.

