Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonskim putem na Informer TV i govorio o najnovijim dešavanjima i neredima u režiji blokadera.

- Želim da kažem građanima da svi mogu da budu mirni, država svoj posao radi na odgovoran način, a protesti su nasilni i oni su posledica više faktora. Neuspeh koji nisu očekivali. Širili su lažnu nadu. Niko ne može da objasni šta rade pirotehnička sredstva, špricevi u Rektoratu. Čak i to zdanju liči, u mnogim svojim prostorijama na svinjac. Nešto smo mi drugo mogli večeras da vidimo, što mi se čini mnogo važnijim.

- Imati značajn deo ljudi koji ne pokazuju ni na koji način vrstu empatije prema devojci koja je stradala. Za njih je to usputni incident. Ovo je dokaz da je kraj svemu. Njih je večeras kada sve saberete oko 3,900. Ostali su radikalizovani elementi i ekstremisti. Ovo su očajnički trzaji jer su nemoćni. Konačno vidimo kakva je prava nasilnička priroda. Kao kad su rekli da smo mi nekoga napadali u Kuli, a ispostavilo se da su se oni međusobno napadali.

- Moja poruka ljudima je da budu mirni, nemamo baš nikakvih razloga za brigu. Obrazovanje nam uništavaju najnesposobniji ljudi u zemlji. Uništili su budućnost naše dece, godine će biti potrebne za ovaj javašluk. Državi je stalo da se vidi kako je stradala ova devojka. Oni nemaju nikakvu empatiju.

Na pitanje kako komentariše navode da će rektor BU Vladan Đokić biti kanditat opozicije na predstojećim izborima, Vučić je kazao sledeće:

- Čudilo me je da u ovom trenutku ne želi da izađe i kaže nešto što nije napisano i pokaže emocije. Siguran sam da nema dovoljno emocija da iz glave nešto kaže. Ja nemam ništa protiv toga da se kandiduje za predsednika bilo ko, to je demokratsko pravo. On je veliki favorit za budućeg predsednika vlade ili države. Oni, kako sami kažu, imaju 70 posto podrške u narodu. Stvorili su atmosferu zla, sukoba, nepoverenja, mržnje. Mi ćemo probati da se borimo. Biće nam teže. Ko će biti naši kandidati, o tome ćemo već da odlučujemo. Čekaju nas važni razgovori. Potpisujemo sporazume o EXPO. Sutra nam dolazi delegacija iz Italije.

- Kada ih pitate šta je sa devojkom? Vidite da im nije stalo to su fotelje, privilegije, politike ali bez ikakvog plana i programa. A mi moramo da pokažemo razliku.

- Do kraja godine biće izbori, možda budu i do Vidovdana, videćemo kada će biti i nema tu velike filozofije, ono što narod bude rekao tako će i biti. Nisu vam saopštili nijedan rezultat, ne umeju ni da saberu biračka mesta.

Vučić je komentarisao i huškanje blokadera od strane blokaderskih medija.

- To stalno rade. Neka kažu šta će tamo topovski udari? Naslušao sam se ja tih priča. Ja sam zbog panike samo zbog situacije u svetu. Ne želim da ponižavam političkog protivnika, da se u dobru ponesem, ponašam se kao predsednik koji vodi računa o svima. Nema im od tog posla ništa, ima tu mnogo detalja koji nisu za javnost, ali građani će uskoro videti kako je sve skrivano, maske, braunile... Nije baš lako to razumeti. A topovske udare, nema baš objašnjenja. Mi kao zemlja imamo problema kao i sve druge zemlje, ali ćemo uz težak i naporan rad uspeti to da prevaziđemo. Da li će biti lako? Neće.