Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras zbog divljanja blokadera u Beogradu i poručio građanima da budu mirni.

"Država svoj posao radi na profesionalan, odgovoran, ozbiljan način, a protesti su nasilni i oni su posledica više faktora. Jedan je taj da je to postizborna trauma zbog još jednog neuspeha koji nisu očekivali jer su širili lažnu nadu i očekivanja svojim pristalicama. Drugo je to što niko ne može da objasni šta rade pirotehnička sredstva topovski udari, onolike braunile, špricevi i sve drugo u kapetan Mišinom zdanju, dakle jedno od najlepših zdanja u Srbiji i neko bi hteo da državni organi ne rade svoj posao", rekao je Vučić za TV Informer.

On je dodao da je večeras moglo da se vidi još nešto.

"To je da vi imate jedan deo ljudi koji ne pokazuju rekao bih ni na neki način neku vrstu empatije prema devojci koja je stradala, da ih to ne zanima, da je to za njih usputni slučaj i usputni incident, da oni ne žele da bude istraženo njeno ili ubistvo ili samoubistvo, da ne dozvoljavaju to, da im nije stalo uopšte do života tog deteta, već da imaju neke svoje, rekao bih, interese političke koji su im mnogo važniji od svega i da je to jedino što ih zanima", rekao je predsednik.

Vučić je naveo da smo na kraju videli kao i uvek nasilje i to čisto nepatvoreno nasilje u kojem napadaju policajce i udaraju.