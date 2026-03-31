Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović osudio je nasilje blokadera ispred Rektorata.

"U ime delegacije Republike Srbije pri Međunarodnom savezu za sećanje na Holokaust (IHRA), najoštrije osuđujem današnje nasilje na ulicama Beograda, posebno zastrašujuće izlive antisemitizma, uključujući pozive na ubistvo predsednika Srbije i pripadnika jevrejskog naroda.

U više navrata tokom proteklih meseci upozoravali smo na široko rasprostranjenu antisemitsku ideologiju među članovima takozvanog pokreta blokade na univerzitetima u Srbiji. Ignorisanje ove opasne pretnje dovelo je do otvorenih poziva na ubistvo kao logičnog i neizbežnog ishoda.

Pozivam nadležne organe da hitno i odlučno reaguju na počinioce u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. Istovremeno, pozivam organizatore, podstrekače i pristalice protestnih okupljanja da konačno jasno i nedvosmisleno osude antisemitske izlive i odmah uklone antisemitske poruke i slogane iz univerzitetskih prostorija", naveo je ministar Starović.

Ne propustitePolitikaBILO IH JE 3.900 U MAKSIMUMU Predsednik Vučić o nasilju blokadera u centru Beovrada: Uopšte im nije stalo do života deteta
Aleksandar Vučić (5).jpeg
PolitikaOVO SU OČAJNIČKI TRZAJI ONIH KOJI SU NEMOĆNI! Vučić analizirao nasilje blokadera ispred Rektorata: Država preduzima mere - ostali su radikalizovani ekstremisti
Aleksandar Vučić
Politika"ZAPOSLENI U REKTORATU RADE PROTIV DRŽAVE" Petričković o nasilju blokadera: Policija nije ništa zgrešila, krivi su ti koji nose šipke i napadaju
collage.jpg
PolitikaBLOKADERI NE ŽELE DA DRŽAVA NAĐE ODGOVORNE ZA TRAGEDIJU NA FILOZOFSKOM! Država ne dozvoljava da se smrt studentkinje 'gurne pod tepih', blokaderi spremaju linč
djokic.jpg