Ministar za evropske integracije Nemanja Starović osudio je nasilje blokadera ispred Rektorata.

"U ime delegacije Republike Srbije pri Međunarodnom savezu za sećanje na Holokaust (IHRA), najoštrije osuđujem današnje nasilje na ulicama Beograda, posebno zastrašujuće izlive antisemitizma, uključujući pozive na ubistvo predsednika Srbije i pripadnika jevrejskog naroda.

U više navrata tokom proteklih meseci upozoravali smo na široko rasprostranjenu antisemitsku ideologiju među članovima takozvanog pokreta blokade na univerzitetima u Srbiji. Ignorisanje ove opasne pretnje dovelo je do otvorenih poziva na ubistvo kao logičnog i neizbežnog ishoda.