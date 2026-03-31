"NA PITANJE ŠTA RADI TOPOVSKI UDAR U REKTORATU NIKO NEMA ODGOVOR" Vučić o rektoru Đokiću: Nemam ništa protiv da se kandiduje bilo ko, to je demokratsko pravo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao, komentarišući govor rektora Vladana Đokića, da je taj govor bio kao i ponašanje u svih poslednjih godina i po dana.
- Ne samo što je bio politički, što je protiv na zakonu i protiv na ustavu naše zemlje, već me je čudilo da u ovom trenutku ne želi da izađe i da kaže nešto što nije napisano već da pokaže malo emocije. Kod njih mora da bude sve strogo kontrolisano ili možda nema dovoljno sposobnosti da se iz glave nešto kaže. Siguran sam da ima, ali nema dovoljno emocija da se iz glave nešto kaže. Ja nemam ništa protiv toga da se kandiduje bilo ko, to je demokratsko pravo svakog čoveka u našoj zemlji. Nije mi pravo da to radi dok je na fakultetu, ali nikakav problem. Imaju pravo da se kandiduju, on je veliki favorit za budućeg predsednika vlade ili predsednika države, potpuno svejedno. Veliki favorit. Oni kako sami kažu imaju 75 podrške u narodu ne vidi se to baš uvek na izborima, ali ja i dalje mislim da su favoriti stvorili su takvu atmosferu, atmosferu zla, sukoba, nepoverenja, mržnje, svega drugog - rekao je Vučić.
- Jasno se vidi ko stvarno koga napada, gde se vidi da udaraju policajce i glavom i pesnicom i na sve druge načine, oni bi izmišljali i govorili da to radi policija kao što inače rade samo što neće pravi snimak da puste da pokažu, a na pitanje šta rade topovski udar u rektoratu niko nema odgovor, niko neće da odgovori i nikoga ne interesuje. A još kad ih pitate a šta je sa devojkom? Onda vidite, kad počnu da psuju i odgovaraju, onda vidite koliko im nije stalo do života bilo koga. Jedino do čega im je stalo to su fotelje i njihove privilegije - rekao je Vučić.