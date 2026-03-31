Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras, komentarišući nasilje blokadera ispred zgrade Rektorata, da izbori možda budu i do Vidovdana, 28. juna.

Kako je rekao predsednik Vučić, tu nema velike filozofije, i da će na kraju biti ono što narod bude rekao.

"Do kraja godine biće izbori, možda budu i do Vidovdana, videćemo kada će biti i nema tu velike filozofije, ono što narod bude rekao tako će i biti. Nisu vam saopštili nijedan rezultat, ne umeju ni da saberu biračka mesta", rekao je Vučić u uključenju za Informer.

