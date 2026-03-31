Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sastao sa predstavnicima kineske pokrajine Habej, koja je od velike važnosti za Srbiju jer iz nje dolazi kompanija koja upravlja železarom u Smederevu, a da je povodom tog sastanka na nekim medijima bilo rasističkih komentara, zbog kojih se izvinio kineskim gostima.

Vučić je, na pitanje da prokomentariše izveštavanje nekih medija koji su pokušali da umanje značaj posete zvaničnika iz kineske provincije Habej, rekao da je saznao za to i da se "izvinio kineskim prijateljima i gostima na rasističkim porukama", za koje je rekao da su stizale iz dela javnosti koji ne pripada srpskom narodu.

Istakao je da "pokrajina Habej ima 73 miliona stanovnika, i da je samo Nemačka u Evropi veća od te pokrajine", kao i da je to jedna "od industrijskih veoma snažnih" pokrajina, odakle dolazi kompanija koja upravlja smederevskom železarom.

Vučić je istakao da je za Srbiju "od presudnog značaja" da pregovara i sa zvaničnicima te pokrajine, da bi značajan deo srpskih proizvoda mogao da "završi u njihovim supremarketima", i ako "želimo da nam industrija napreduje".

"Ako moram da objašnjavam zašto su to važne stvari, to govori o njihovom neznanju i neodgovornosti. Nadam se da će naši kineski priatelji prihvatiti izvinjenje", istakao je Vučić.
On je dodao da "ne postoji takva vrsta političkog rasizma" u Srbiji, osim u pojedinim medijima.

shutterstock_1676560987.jpg
Aleksandar Vučić (4).jpeg
Aleksandar Vučić (5).jpeg
Aleksandar Vučić