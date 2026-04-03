Slušaj vest

Rezultati izbora u deset lokalnih samouprava pokazali su da je lista Aleksandra Vučića ostvarila ubedljivu pobedu, kako u procentima, tako i u apsolutnom broju glasova.

Uprkos nepobitnim činjenicama sa terena, deo opozicije, blokadera i grupacija koje su učestvovale na pomenutim izborima pokušao je da izborni rezultat predstavi drugačije, tumačeći ga kao sopstveni uspeh. Ovo nije prvi put da oni svoj poraz predstavljaju kao pobedu, isti slučaj bio je i na prethodnim lokalnim izborima u decembru - ali epilog je ipak ostao isti kao i tada - blokaderi su voljom naroda izgubili u svim opštima u kojima su se održavali lokalni izbori.

Među prvima koji je proglasio, kako je naveo, "pobedu" opozicije bio je bivši pokrajinski premijer i nekadašnji predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić.

- Rezultat od 48 odsto sa migracijom birača i kupovinom glasova znači da je studentska lista osvojila u Kuli realnih blizu 60 posto. Potpuno je jasno svakom da naprednjaci gube sledeće parlamentarne izbore. Nivo njihove panike pokazuje i to što su čak i u Ruski Krstur migrirali birače. To nije isto kao kad to rade u Beogradu ili Novom Sadu. Em je selo, pa se ljudi mahom poznaju makar iz videnja, em je to mesto u kome se dominantno govori rusinski, i vrlo je upadljivo kada se na dan izbora pojavi veća grupa ljudi koji govore neki drugi jezik i tvrde da su birači iz Ruskog Krstura - ustvrdio je Pajtić.

- Ja sam radostan što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili na demokratskim izborima, uz sve to što su divljali i radili svašta, što su uvek srećni kad izgube, i uvek kažu "sledeće sezone", "sledeći put" - poručio je Vučić

Istovremeno, na tajkunskim televizijama i tajkunskim portalima gostovali su "stručnjaci" koji su izborne rezultate tumačili kao neuspeh vlasti, uprkos zvaničnim podacima.

Ipak, zborni rezultati sa terena ukazuju da je lista SNS odnela pobedu u svim sredinama u kojima su održani izbori, i to ne samo procentualno već i u ukupnom broju osvojenih glasova, uprkos visokoj izlaznosti i, kako se ocenjuje, referendumskoj atmosferi.

Jovanov: Zajedno ili odvojeno - izgubili su

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži Instagram i objasnio kako opozicija više "nema odgovor" šta je uzrok njihovog neuspeha.

- Posle ovih izbora, oni i dalje nemaju odgovor. Tamo gde su išli zajedno, izgubili su. Tamo gde su išli odvojeno, izgubili su. Tamo gde su se povukli u korist studenata, izgubili su. Pričali su da je ključna visoka izlaznost, imali su visoku izlaznost, izgubili su. Nešto drugo je onda problem, problem je do njih - rekao je Jovanov.

Podsetimo, na redovnim lokalnim izborima u 10 opština i gradova, građani su u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci birali odbornike lokalnih skupština.