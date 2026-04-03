Studenti u blokadi, koji su mesecima bili u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, počeli su danas da napuštaju zgradu iznoseći u plastičnim kesama stvari koje su držali u zgradi Rektorata. Njihov odlazak usledio je posle ulaska policije na Filozofski fakultet tokom istrage prošlonedeljne tragične smrti studentkinje (25) Filozofskog fakulteta, a sagovornici Kurira smatraju da blokaderi nisu napustili zgradu Rektorata zato što su se osvestili, već po nalogu onih koji kooridiniraju blokaderskim akcijama!

Govoreći o stvarima koje je policija našla u Rektoratu, predsednica Skupštine Ana Brnabić je rekla da blokaderskom licemerju i podmuklosti nema kraja!

- Blokaderi priznali - u Rektoratu Univerziteta u Beogradu pronađene su petarde, topovski udari, gas maske, voki tokiji, špricevi, braunile... i dodali da je sve to OK. Nikakv problem u tome ne vide. Njihovom licemerju i podmuklosti nema kraja. Njima je sve što nikako ne može biti normalno, logično ili razumno - normalno, uobičajeno, logično i razumno, ukoliko se o njima radi. Sve da su kalašnjikove našli u zgradi Rektorat i to bi im bilo sasvim normalno i prihvatljivo. I ubeđivali bi ljude preko svojih medija da je to u redu i da nije protiv zakona. Šta će to u Rektoratu - koga briga...- navela je Brnabićeva.

Dodala je da se sa tom vrstom sistematskog ispiranja mozga i izvrtanja stvarnosti Srbija suočava već čitavu deceniju.

- I zato je i najveći uspeh predsednika Aleksandra Vučića što smo u Srbiji izbegli građanski rat. Jer neko, ko tvrdi da je normalno da u Rektoratu Univerziteta u Beogradu budu skladišteni topovski udari i gas maske, taj je svakako spreman na sve. Što se naših evropskih partnera tiče, pošto se već nisu oglasili da nam objasne kako je to normalno da se ovakve stvari nalaze u Rektoratu i da li je upravo onaj ko je to uneo u Rektorat zloupotrebio i narušio autonomiju univerziteta, sada realno očekujem da postave pitanje zašto su voki-tokiji kineski, a ne evropski! Pa gde izađoste sa tom informacijom?!? Biće problema u raju. - zaključila je Brnabićeva.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Milan Petričković ističe u razgovoru za Kurir da odlazak studenata u blokadi iz Rektorata ukazuje na to da je počela da se vrši jedna vrsta prečišćavanja autonomije Univerziteta i fakulteta.

- To što tzv. studenti, ustvari politički akitivisti skriveni iza brenda student, napuštaju zgrade fakulteta, pokazuje da treba da se vrati primarna funkcija Univerziteta. Ova seoba koja se vrši iz Rektorata je zapravo put ka autonomiji Univerziteta i stavljanje jedne vrste ograde, da ta vrsta javašluka i protivzakonitog činjenja u zgradama fakulteta prestane. Sva ta lažna floskula oko borbe za autonomiju rektora i njemu sličnih dekana koji su svašta radili, je jedna vrsta devastacije Univerziteta, autoriteta i jedan kolaps, zahvaljujući njihovim aktivnostima. Ovo sada je lepo čuti u javnom mnjenju, da se ta primarna funkcija koja je bila pogažena, vrati na zdrave osnove i da fakulteti ne budu mesto političkog poligona i raslojavanja, već da se svi fakulteti u Srbiji liše svih rekvizita i svega onoga što je često bilo na granici krivičnih dela onoga što je unošeno na fakultet - naveo je Petričković.

Prema njegovima rečima, veoma je bitna obrazovno - kulturološka paradigma od koje zavisi budućnost i stabilnost države, kao i to da bi Univerzitetu trebalo da se vrati primarna nadležnost.

- Posle čišćenja fakulteta bi trebalo da krene jedan oštar rad, u skladom sa zakonom, na istinskoj autonomiji, da se uđe u sferu one odgovornosti koja vrlo često ima vezu sa korupcijom, za neke prljave radnje. Treba postaviti pitanje ko je sve vreme finansirao studente u blokadi, ko je slao novac na fakultet, da li je sve to legalno propraćeno od institucija koje to kontrolišu?...imalo bi tu mnogo posla. Ako se to ne bude učinilo, da se svako pozove na odgovornost, onda neće ništa imati smisla - objasnio je profesor.

Prema njegovom mišljenju, u Rektoratu i na fakultetu nađen je popriličan broj stvari i predmeta koji ne idu na ruku studentima u blokadi, što pokazuje da oni sve to nisu radili samovoljno.

- To je lažna priča u javnosti. To je mimikrija i laž, postoji neko ko to koordinira. Da li je to rektor Đokić, što sam siguran da jeste ili neko ko nalaže određene stvari rektoru da bi rušio i destabilizovao Srbiju - to su pitanja za njih. Studenti to ne rade na svoju ruku i ne zato što su se osvestili, već im je, iz određenih razloga i tragedije koja se dogodila na FIlozofskom fakultetu, neko, kao oblik političkog dejsta, naložio - zaključio je Petričković.