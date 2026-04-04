Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević u okviru projekta „Sa ministrom na Ti“, razgovarao je sa mladim ljudima u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu. Projekat „Sa ministrom na Ti“ ne polazi od pretpostavke, već od činjenice da govorimo o budućnosti, rekao je ministar Milićević i dodao da moramo da razgovaramo sa mladim ljudima jer oni čine našu budućnost. Društvu nedostaje dijalog i direktan razgovor, rekao je ministar Milićević i dodao da ovakav način komunikacije ima za cilj da napravi jednostavan, ali iskren odnos: država koja sluša i mladi koji govore. Ministar Đorđe Milićević je istakao da je došao u Smederevo baš iz tog razloga - da sluša mlade ljude – i dodao da bilo koji uspeh zavisi od kvalitetnog razgovora.





Danas mladi u Srbiji ima više šansi, rekao je ministar Milićević i dodao da je važno da Srbija ne bude alternativa, nego da Srbija bude izbor.



Projekat i tribina „Sa ministrom na Ti“ nema veze sa politikom, rekao je ministar Milićević i dodao da samo zajedničkim snagama možemo da gradimo Srbiju iz koje se ne odlazi i zemlju u koju se naši sunarodnici vraćaju.



Ministar Đorđe Milićević je u razgovoru sa mladima istakao da je Srbija danas ekonomski stabilna i međunarodno priznata i dodao da danas mladi imaju priliku u svojoj zemlji da napreduju i da se razvijaju.



Srbija uvek ide korak napred, rekao je ministar Milićević i dodao da država odgovorno gradi planove za budućnost zemlje, sa posebnim osvrtom na budućnost mladih ljudi.



Ministar Milićević je podsetio učesnike projekta „Sa ministrom na Ti“ da je proces raseljanja završen u Srbiji i dodao da smo sada u procesu povratka naših sunarodnika.



Unutrašnji mir i vraćanje svojim korenima je prava vrednost, rekao je ministar Milićević i dodao da je u razgovoru sa našim povratnicima iz inostranstva primetio da je jedan od razloga povratka taj što žele da budu svoj na svome na svom imanju, a ne u inostranstvu.



U dobroj i prijatnoj atmosferi gde su mladi iznosili svoje stavove, mišljenja, davali sugestije i razgovarali sa ministrom Milićevićem konstatovano je da je Srbija iz dana u dan bolje mesto za život.



Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu koja je uspela da sačuva svoju samostalnost i nezavisnost, rekao je ministar Milićević i dodao da je najveće bogatstvo jednog društva ljudski potencijal, jer oni brane nacionalne i državne interese.



Ako zanemarimo mladost, ako zanemarimo mlade iz dijaspore i regiona izgubićemo dobar deo budućnosti, rekao je ministar Đorđe Milićević i dodao da se rad Kabineta zasniva na podsticanju mladih da razmišljaju o svojoj zemlji, da upoznaju istoriju i kulturu svoje zemlje i da se na kraju vrate u svoju otadžbinu.