Aleksandar Vučić komentariše kontradiktorne stavove blokadera ukazujući na njihov nedostatak strategije
VUČIĆ RASKRINKAO KONTRADIKTORNE NAMERE BLOKADERA Jedan dan “ode mi glava ako raspišem izbore”, sutradan “ode mi glava ako ne raspišem izbore”, i tako...
Predsednik Aleksandar Vučić komentarisao je reakcije svojih političkih oponenata blokadera, koje, kako kaže, stalno menjaju stavove i nikako nisu u skladu sa svojim odlukama i željama, što je samo još jedan u nizu pokazatelja da je zapravo njihov jedini cilj rušenje države.
- Jedan dan “ode mi glava ako raspišem izbore”, sutradan “ode mi glava ako ne raspišem izbore” - poručio je Vučić i dodao:
- Kad kažem da pitamo sve hoćemo li na izbore onda “a što bi ti sada da raspisuješ izbore kada imaš većinu”. I tako...
Stvar je jasna. Kontradiktorne poruke blokadera pokazuju nedostatak jasne strategije, što dovodi u pitanje njihovu ozbiljnost i sposobnost da uopšte nude bilo kakva realna rešenja.
