Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas uskršnju čestitku nadbiskupu beogradskom i metropolitu kardinalu Ladislavu Nemetu i svim hrišćanskim vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru.

„Srdačno vam čestitam Uskrs, najveći hrišćanski praznik, sa željom da ga dočekate i proslavite sa bližnjima u miru, zdravlju i duhovnoj radosti.

Uskrs nas podseća na snagu vere, nade i ljubavi, ali i na značaj zajedništva, razumevanja i solidarnosti, koji su temelj svakog uređenog društva. U vremenima izazova, ove vrednosti nas ohrabruju da budemo okrenuti jedni drugima, da gradimo poverenje i čuvamo dostojanstvo svakog čoveka.

Neka praznični dani donesu mir i radost u vaše domove, kao i nadahnuće da zajedno istrajemo u izgradnji društva u kojem vladaju uzajamno poštovanje, odgovornost i briga za bližnje.