Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas uskršnju čestitku nadbiskupu beogradskom i metropolitu kardinalu Ladislavu Nemetu i svim hrišćanskim vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru.

„Srdačno vam čestitam Uskrs, najveći hrišćanski praznik, sa željom da ga dočekate i proslavite sa bližnjima u miru, zdravlju i duhovnoj radosti.

Uskrs nas podseća na snagu vere, nade i ljubavi, ali i na značaj zajedništva, razumevanja i solidarnosti, koji su temelj svakog uređenog društva. U vremenima izazova, ove vrednosti nas ohrabruju da budemo okrenuti jedni drugima, da gradimo poverenje i čuvamo dostojanstvo svakog čoveka.

Neka praznični dani donesu mir i radost u vaše domove, kao i nadahnuće da zajedno istrajemo u izgradnji društva u kojem vladaju uzajamno poštovanje, odgovornost i briga za bližnje.

Srećan Uskrs!“, navodi se u čestitki prof. dr Macuta.

Ne propustitePolitika"UNIVERZITET JE TOG TRENUTKA PAO NA KOLENA" Premijer Macut o tragediji na Filozofskom fakultetu: Zašto vam smeta istraga? Ako nema šta da se krije, čemu otpor?
Đuro Macut
PolitikaĐURO MACUT U ALŽIRU: Sastao se sa premijerom Gribom i zahvalio mu se za doslednost u pogledu nepriznavanja nezavisnosti tzv. Kosova
c.jpg
PolitikaSEDNICA SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE U PALATI SRBIJA: Predsedava premijer Đuro Macut
Đuro Macut
PolitikaPREMIJER MACUT: "NIKAD NEĆEMO ZABORAVITI POGROM 2004!" Komemorativna akademija povodom Dana sećanja u Narodnom pozorištu: Podstičemo sećanje, a ne mržnju!"
Screenshot 2026-03-17 205233.png