Dok se Srbija suočava sa sve izraženijim spoljnim pritiscima i optužbama o pokušajima narušavanja stabilnosti i mira, predsednik Aleksandar Vučić započeo je važne konsultacije koje bi mogle odrediti dalji politički pravac zemlje.

Istovremeno, situacija oko Rektorata i uloge Vladana Đokića dodatno podiže tenzije u javnosti. Sukobi, međusobne optužbe, kao i ulazak policije u ovu instituciju, uz dramatične scene na terenu, otvaraju brojna pitanja o prirodi i uzrocima aktuelne krize, uključujući i dilemu da li su u pitanju širi procesi destabilizacije, kako iznutra tako i spolja.

Dijalog kao ključ za smirivanje tenzija i izlazak iz političke krize

S obzirom na to da su vrata dijaloga otvorena i za opozicione stranke koje su i tražile izbore, postavlja se pitanje da li je ovo najregularniji i najdirektniji način da se kroz razgovor smire tenzije u društvu, kao i da li je inicijativa Srpske napredne stranke, prema kojoj bi predsednik Vučić bio predložen za premijera, najadekvatniji odgovor na trenutnu krizu. Pavlović ističe da su dijalog, preispitivanje međunarodnog položaja Srbije i izborni uslovi teme koje se tiču svih građana.

- Poziv na dijalog sa kandidovanjem veoma ozbiljnih tema, od kojih su pitanja izbora i izbornih uslova relativno tehničke prirode. Ali ova druga pitanja su vrlo važna, jer kada govorite o preispitivanju međunarodnog položaja Srbije, to podrazumeva mnogo toga. U tom smislu, to je odlična stvar. Ne čudi me što oni koji su palili Skupštinu i bacali baklje i dimne bombe, uništavajući najviši dom i reprezent suvereniteta građana Srbije, nastavljaju sa politikom „nećemo da razgovaramo“.

Predsednik je najavio da će se konsultacije nastaviti i sa drugim akterima koji žele da razgovaraju, kao i da će odluka o tome da li će građani izaći na birališta, možda već 28. juna na Vidovdan, biti doneta nakon završetka celog kruga razgovora. Bratina je komentarisao da odbijanje pojedinih opozicionih aktera da učestvuju u konsultacijama zapravo govori o tome da nemaju o čemu da razgovaraju i da u tom dijalogu nemaju šta da ponude:

- Dijalog je nešto potpuno neophodno, ali mora da ima svoje temeljne uslove. Ne izaći u dijalog znači stupiti u stanje raskola. Dokle god se svađamo i prepiremo, mi se još uvek oko nečega slažemo; kada više ne želimo da razgovaramo, tada se više ne razumemo.

Da li bi Srbija trebalo da odlučuje o svojoj budućnosti na Vidovdan?

Kada je reč o izborima, ranije je najavljivano da bi oni trebalo da budu održani u decembru 2026. godine, ali s obzirom na opstrukcije u parlamentu i pritiske koji dolaze spolja, postavlja se pitanje da li bi bilo najdemokratskije da građani upravo na veliki praznik poput Vidovdana odluče kojim pravcem žele da njihova zemlja ide. Ristić smatra da predsednički mandat treba da traje do kraja, dok parlamentarne izbore vidi kao nužne u što skorijem roku:

- Ovde se ne radi o međunarodnoj poziciji Srbije, već o svetsko-istorijskoj poziciji Srbije, odnosno o tome gde se Srbija nalazi u prelomnom trenutku svetske istorije. Kontinuitet politike koja je Srbiju dovela do ove tačke u njenoj svetsko-istorijskoj poziciji apsolutno je neophodan. Pitanje mesta premijera razmatra se tek nakon parlamentarnih izbora, a nikada nije bio bolji trenutak za njih iz ugla ove pozicije zemlje. Ono što se najavljuje kao protivkandidatura nisu njegovi stvarni politički takmaci. Oni spolja koji to podstiču smatraju da je nevažno ko je protivkandidat, jer veruju da imaju poluge da to proizvedu. Istorijsko iskustvo pokazuje da se najpre sprovodi obojena revolucija pa bombardovanje, ili obrnuto, ali taj model koji primenjuju širom sveta ovde ne funkcioniše.

Studenti koji su izgubili lojalnost

Čak i kada je većina studenata želela da prekine blokade i vrati se na fakultet, upravo je dekan Sinani obilazio učionice i protivio se tome. Ako jedan čovek nije lojalan državi čiji je visoki činovnik, kako će biti lojalan studentima koji mu nisu ništa, i ako prevari državu, studente i sebe, šta od njega možemo očekivati? Marić komentariše da prvi put imamo studente koji ne žele ni da studiraju ni da uče.

- To je jedno predpolitičko društvo, anti-političko društvo. Oni su rekli da predsednik države nije nadležan za njih, nije nadležna vlada, nije nadležan parlament; za njih su jedino nadležni najniži službenici bilo koje važne ambasade u Beogradu. To je kao neka okupaciona vlast u Srbiji. Nikada se nije pojavila takva generacija koja bi predala Srbiju bilo kome samo da ih postavi za nešto važno - zaključuje Marić.

