Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.
"SRBIJA JE POBEDILA - SVE ŠTO RADE BLOKADERI JE SAMO OČAJNIČKI TRZAJ" Vučić se oglasio i poslao jaku poruku
- Srbija je pobedila, sve što rade blokaderi samo je očajnički trzaj i ništa više - piše u objavi.
Prethodno, Aleksandar Vučić je izjavio juče da traži način da izbegne kandidaturu za predsednika vlade na predstojećim parlamentarnim izborima, ali je istakao da mora da bude siguran da će zemlja biti u dobrim rukama i da će, ako bude potrebno, pomoći da odgovorni i ozbiljni ljudi pobede još jednom.
- Tražim način da izbegnem kandidaturu za predsednika Vlade, ali moram da budem siguran i uveren da ćemo da pobedimo, jer ne želim da ostavim zemlju u najgorim rukama. A ako me pitate, ja više nisam ni tako mlad, iako sam mnogo mlađi od vašeg "pape" i od svih ostalih - rekao je Vučić.
