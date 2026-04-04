Slušaj vest

U studiju su bili ministar informisanja Boris Bratina, novinar Milomir Marić, reditelj Ljubiša Ristić i poslanik Branko Pavlović.

Predsednik je na početku rekao da vidi da će nedostajati mnogo hrane, i da će biti borba za vodu u narednim mesecima.

- Dobili smo nove izveštaje od jutros. Ne mogu da odgovaram na spektakularne najave. Da, imaćemo mnogo problema, ali gledaćemo da i po tom pitanju budemo odgovorniji nego mnoge druge zemlje i ljudima omogućimo normalan život u narednom teškom periodu. Što se dalje bude produžavala kriza u Persijskom zalivu, to će biti teže za sve nas u Evropi, mislim jednako i na zemlje EU, kao i na one koje to nisu - rekao je on.

Pred nama su meseci priprema, rekao je Vučić, i dodao da će se prava stopa inflacije videti u aprilu, maju i junu.

Foto: Kurir Televizija

- Plašim se za jun mesec i kako će to izgledati u budućnosti, ne bih želeo da sve ono što smo postigli kroz povećanje standarda pojede inflacija. Zato držimo cene pod kontrolom, ali time gubimo stvari iz budžeta. Moraćemo da se odričemo bar nekog kapitalnog projekta da bismo mogli to sve da ispratimo i izdržimo, i to neće biti tako jednostavno i tako lako - kazao je predsednik.

Naša skladišta u Mađarskoj i Banatski dvor su na 520 miliona kubnih metara, i kaže da ćemo imati dovoljno gasa za stanovništvo.

- Problem su cena nafte i naftni derivati. Ali neće biti ni cena gasa sa sve naftnom formulom, koja je niža za nas nego za mnoge druge zemlje. Neće biti toliko niska i zbog cene nafte koja raste, nije jednostavno sve platiti. Mi dopunjavamo naše rezerve naftom i derivatima, ali morate da znate da je mnogo teže danas doći do tankera nego što je bilo juče. I ono što smo i do juče mogli redovno da snabdevamo sada je mnogo komplikovanije - naglasio je Vučić.

On kaže da bi voleo da neki drugi ljudi vode zemlju u narednom periodu, ali da to ne budu oni koji su uništavali Srbiju.

- Po tom pitanju imam nešto što je za mene novost, to je jedna velika vest, veoma teška vest. Ja to nisam znao do jutros. Možda će se iznenaditi vaši gosti, ali oni su pametni ljudi, možda i znaju. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.388. Nikada ta razlika nije bila veća od 1.000 ili 1.500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali svega 18.894 ljudi, muškaraca i žena koji su diplomirali. To je za 11.494 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili nad svojim narodom oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi. Ovaj podatak je za mene toliko poražavajući. Mi smo u jednoj generaciji izgubili gotovo 12.000 inženjera građevinskih, mašinskih, elektrotehničkih, pravnika, ekonomista, lekara. Toliko manje ih mala Srbija ima - rekao je predsednik.

Dodaje da je to rezultat političkog bezobrazluka i bezobzirnosti, i kaže da ćemo cenu za to jezivo delovanje plaćati mnogo godina.

Foto: Kurir Televizija

- Imamo i teže posledice koje nismo u stanju ovako da izračunamo. Reč je o srednjoškolskoj deci, čak i deci u osnovnim školama. Da ne govorim o tome koliko su nastavnici i profesori izgubili kredibilitet i autoritet, i da ih niko više ne poštuje. I da danas imamo više petica nego svih ostalih ocena zajedno u osnovnim i srednjim školama. Ali što se tiče znanja koje smo izgubili, to će nas koštati decenijama još, decenijama ćemo plaćati cenu za nečiji nerad i javašluk. Naravno da i sebi prebacujem deo odgovornosti, to je trebalo da prekinemo odmah. Ali uvek se trudite da pružite slobodu ljudima, da ne ugrozite demokratiju, da omogućite sve što ljudi žele, a na kraju dođemo do ovih brojki. Da ponovim dakle, 11.494 manje diploma imamo nego u 2024. godini. Toliko smo izgubili, toliko ćemo da patimo u budućnosti zbog toga, i onda se ljudi pitaju zašto ćemo morati da uvozimo inženjere... I zašto nismo bili uspešni dovoljno. Zato što je neko lične interese stavio iznad interesa dece. Naše je da vredno radimo, ja ću sutra ponovo da obiđem Ekspo, da ljudi vide koliki je napredak, i da se posvetimo svemu tome - kazao je on.

Govoreći o razgovorima sa političkim činiocima, Vučić ističe da mu je zanimljivo da neki trče da pričaju sa Piculom, a po 10 put neće da pričaju sa svojim predsednikom.

Foto: Kurir

- Pošto ja nisam njihov, sva mržnja se svodi na to da kažu da ja nisam njihov predsednik, a Tonino Picula jeste njihov. Ja ću uvek biti za dijalog, i nikada nisam imao problem da mi gospodin Pavlović i njegovi saborci kažu i loše stvari. Nikada nisam bio protiv dijaloga. Ali dijalog je i da ja imam pravo da kažem šta mislim, ali nisam džak za udaranje. Znate, ja sam 14 godina gotovo na vlasti, i imao sam ogromne odgovornosti i kao prvi potpredsednik Vlade, zatim premijer i predsednik u dva mandata. Nisam imao mnogo dana ni odmora ni normalnog života. Za to sam se borio, to sam sam želeo, borio sam se za glasove ljudi i živeo sam takav život da nisam imao dovoljno kontakta i sa decom koju neizmerno volim. Ovo dvoje starijih imaju samo mene, ovaj mali, željan sam i njih da budem iskren. Voleo bih da prepustim da neki drugi ljudi vode Srbiju, ali voleo bih da to budu ljudi u koje imam poverenje da znam da neće uništiti Srbiju - rekao je predsednik.

Vučić ističe da će prihvatiti kandidaturu samo ako istraživanja pokažu da ne postoje drugo rešenje.