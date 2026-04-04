Poslanik Demokratske partije Kosova Džavit Haljiti izjavio je da ukoliko neko iz Samoopredeljenja postane predsednik tzv. Kosova, to će značiti uspostavljanje diktature.

Haljiti je rekao da ne veruje da će njegova stranka podržati bilo koju ličnost iz Samoopredeljenja za predsednika.

- Ako postoji saglasnost u DPK da Gljauk Konjufca bude predsednik, svi ćemo glasati za njega, ali ne verujem da se DPK slaže da predsednik bude politička figura iz Samoopredeljenja. Jer Samoopredeljenje ovde uspostavlja diktaturu. Jedna partija - sve državne institucije - rekao je on.

Haljiti je naglasio da je DPK spremna da razgovara sa Pokretom Samoopredeljenje o pitanju predsednika u roku koji je odredio Ustavni sud. Ipak, rekao je da ime novog predsednika treba da proistekne sa stola za pregovore četiri albanske parlamentarne stranke.

- Ako nema kompromisa, teško je da će se predsednik izabrati. Potreban je opšti kompromis. Najmanje četiri partije u parlamentu ili četiri poslaničke grupe treba da imaju saglasnost o imenima. Mislim da Aljbin Kurti ima problem oko toga ko je kandidat. On je tražio kandidata, a mi nismo dali imena. Ali mislim da imena treba da proisteknu na pregovaračkom stolu gde su četiri partije. Znam da svi žele da imaju svog kandidata iz svojih partija - rekao je on.

Džavit Haljiti Foto: Youtube Screenshot

Prema Haljitiju, novi predsednik treba jasno da zna da mora da obavlja samo svoju dužnost i "da ne pokušava da bude konkurent Vladi i premijeru".

On je rekao da je predsednica Vjosa Osmani imala sukobe sa premijerom i ministarkom spoljnih poslova i da je više mislila na sebe i na drugi mandat. Haljiti je zaključio da Ustavni sud svojim odlukama vrši ponovno pisanje Ustava.

Haljiti je jasno poručio da bi izbor predsednika iz Samoopredeljenja značio ne samo koncentraciju moći u rukama jedne partije, već i ozbiljnu opasnost po sve na Kosmetu. Prema njegovim rečima, ukoliko se to dogodi, institucije bi mogle izgubiti nezavisnost, a demokratija, kakva da je – svoju snagu. Strah od diktature postaje sve realnija pretnja koja može ugroziti stabilnost čitavog regiona.