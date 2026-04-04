Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je poručio da zemlja ima dovoljno gasa za snabdevanje stanovništva, uprkos rastućim cenama nafte i komplikovanijoj situaciji u snabdevanju tankera. Vučić je istakao da su rezerve gasa u Mađarskoj trenutno na nivou od 520 miliona kubnih metara, što garantuje stabilnost tokom predstojećih meseci.

- Problem su cena nafte i naftni derivati. I zbog cene nafte koja raste, nije jednostavno sve platiti. Mi dopunjavamo naše rezerve, ali morate da znate da je mnogo teže danas doći do tankera nego što je bilo juče. I ono što smo i do juče mogli redovno da snabdevamo sada je mnogo komplikovanije - naglasio je Vučić.

Vučić ističe da će se prava stopa inflacije videti u aprilu, maju i junu.

- Plašim se za jun mesec i kako će to izgledati, ne bih voleo da sve ono što smo postigli pojede inflacija. Možda ćemo morati da se odreknemo bar nekog kapitalnog projekta na kome radimo, i to neće biti lako - kazao je predsednik.

