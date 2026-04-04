- Imamo i probleme i u osnovnim i srednjim školama zbog toga. To će nas sve koštati, decenijama ćemo plaćati cenu za nečiji nerad i javašluk. Naravno da i sebi prebacujem deo odgovornosti, to je trebalo da prekinemo odmah. Ali uvek se trudite da pružite slobodu ljudima, da ne ugrozite demokratiju, da omogućite sve što ljudi žele, a na kraju dođemo do ovih brojki. 11.494 manje diploma imamo na Beogradskom univerzitetu nego u 2024. godini. Toliko ćemo da patimo u budućnosti zbog toga, i onda se ljudi pitaju zašto ćemo morati da uvozimo inženjere... Neko je lične interese stavio iznad svega - rekao je predsednik.