Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je govorio o problemima u obrazovanju i posledicama nečijeg nerada, koje će sistem osećati mnogo godina.

- Imamo i probleme i u osnovnim i srednjim školama zbog toga. To će nas sve koštati, decenijama ćemo plaćati cenu za nečiji nerad i javašluk. Naravno da i sebi prebacujem deo odgovornosti, to je trebalo da prekinemo odmah. Ali uvek se trudite da pružite slobodu ljudima, da ne ugrozite demokratiju, da omogućite sve što ljudi žele, a na kraju dođemo do ovih brojki. 11.494 manje diploma imamo na Beogradskom univerzitetu nego u 2024. godini. Toliko ćemo da patimo u budućnosti zbog toga, i onda se ljudi pitaju zašto ćemo morati da uvozimo inženjere... Neko je lične interese stavio iznad svega - rekao je predsednik.

On je dodao da je fokus na radu i daljem napretku, ističući važnost konkretnih projekata.

- Naše je da vredno radimo, ja ću sutra da obiđem Ekspo, da ljudi vide koliki je napredak, i da se posvetimo svemu tome - dodao je.

