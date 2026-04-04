Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je govorio o svojoj viziji vođenja Srbije u narednom periodu, ali i o podacima iz oblasti obrazovanja u Srbiji . On je naglasio da bi želeo da zemlju u budućnosti vode drugi ljudi , ali da to ne budu oni koji su uništavali Srbiju.

- Tu imam jednu veliku vest, i jednu veoma tešku vest. Ja to nisam znao do jutros. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.000. Nikada razlika nije bila veća od 1,500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali 18.894 ljudi koji su diplomirali. To je za 11.000 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi. Ovaj podatak je za mene toliko poražavajući. Mi smo u jednoj godini izgubili gotovo 12.000 inženjera građevinskih, mašinskih, pravnika, ekonomista, lekara - rekao je predsednik.