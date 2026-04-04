NEKI TRČE DA PRIČAJU SA PICULOM, A PO DESETI PUT NEĆE DA RAZGOVARAJU SA SVOJIM PREDSEDNIKOM! Vučić: Ja ću uvek biti za dijalog!
Govoreći o jučerašnjim konsultacijama sa predstavnicima političkih stranaka, predsednik Aleksandar Vučić je istakao da mu je zanimljivo kako neki političari trče da razgovaraju sa Toninom Piculom, dok po deseti put odbijaju da razgovaraju sa svojim sopstvenim predsednikom.
- Pošto ja nisam njihov, sva mržnja se svodi na to da kažu da ja nisam njihov predsednik, a Tonino Picula jeste njihov. Ja ću uvek biti za dijalog, i nikada nisam imao problem da mi gospodin Pavlović i njegovi saborci kažu i loše stvari. Nikada nisam bio protiv dijaloga. Ali dijalog je i da ja imam pravo da kažem šta mislim, ali nisam džak za udaranje. Znate, ja sam 14 godina gotovo na vlasti, i imao sam ogromne odgovornosti i kao prvi potpredsednik Vlade, zatim premijer i predsednik u dva mandata. Nisam imao mnogo dana ni odmora ni normalnog života. Za to sam se borio, to sam sam želeo, borio sam se za glasove ljudi i živeo sam takav život da nisam imao dovoljno kontakta i sa decom koju neizmerno volim. Ovo dvoje starijih imaju samo mene, ovaj mali, željan sam i njih da budem iskren. Voleo bih da prepustim da neki drugi ljudi vode Srbiju, ali voleo bih da to budu ljudi u koje imam poverenje da znam da neće uništiti Srbiju - rekao je predsednik.
Podsećamo, predsednik Vučić juče je u Predsedništvu održao konsultacije sa predstavnicima tri političke partije – Pokretom socijalista (PS), Savezom vojvođanskih Mađara (SVM) i Strankom pravde i pomirenja (SPP), u okviru društvenog dijaloga o trenutnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji i eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima.
Cilj sastanaka bio je da se razgovara o zahtevima dela građana za raspisivanje izbora, spoljnopolitičkim izazovima i ekonomskim pritiscima, ali i da se čuju stavovi koalicionih partnera o tome kako prevazići krizu i u kojoj meri podržavaju Vučićeve smernice.
Posle razgovora Vučić je poručio da su potrebne ozbiljne odluke i najavio da će dijalog biti nastavljen, naglasivši da su stavovi sagovornika bili različiti – od poziva na rekonstrukciju Vlade i kritike pristupa EU, do podrške stabilnosti i spremnosti za izbore.