Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na Instagramu povodom, kako je navela, sprege opozicione poslanice Marinike Tepić sa delovima tužilaštva i plasiranja informacija o predmetu protiv predsednika SNS Miloša Vučevića.

Ona je ocenila da se, prema njenim rečima, radi o politički motivisanim konstrukcijama i pokušaju pritiska na institucije.

"Dobro je što nam je Marinika Tepić potvrdila svoju spregu sa odmetnutim delovima Tužilaštva. Znali smo da su pojedini delovi tužilačkog sistema u Srbiji postali oruđe u rukama ljudi poput Marinike Tepić. Nije prvi put da se pokreću nekakve istrage baš nakon što ona i tajkunski mediji, bez ikakvih dokaza, upere prst u nekoga.

Ovakvi obrasci ponašanja se ponavljaju i polako postaju pravilo, a ne izuzetak. Umesto da institucije deluju samostalno, profesionalno i u skladu sa zakonom, sve češće smo svedoci pokušaja da se njihov rad stavi u službu dnevne politike i ličnih interesa pojedinaca iz opozicije i blokaderskog sa ciljem rušenja države.

Ne propustitePolitikaGRADONAČELNIK ŽARKO MIĆIN RASKRINKAO MARINIKINE LAŽI Miloš Vučević bi trebalo da je tuži za klevetu, mnogo puta je dokazano pravila lažne konstrukcije i izmišlj
366438_251020.02_41_58_11.Still009.jpg

Marinika Tepić nam je ovim svojim današnjim oglašavanjem pokazala da nastupa i kao portparol Tužilaštva, jer informacije o postojanju predmeta protiv predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića nisu objavljene zvanično, već su plasirane preko nje.

Isto je bilo i sa slučajem Generalštab, gde je optužnica napisana u istim tim krugovima, kao i sa aferom Jovanjica pre toga. Sigurna sam da će se i ovo, baš kao i sve prethodno, pokazati kao laž i politička konstrukcija", poručila je ministarka Pavkov.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaMARINIKA TEPIĆ I MLADEN NENADIĆ NAJBLIŽI SARADNICI U RUŠENJU VLASTI? Fabrikuju novu aferu, meta im sada i predsednik SNS Miloš Vučević!
1222.jpg
Politika"DRZNICA I NJEN GAZDA NISU NI DO ČLANKA MILOŠU VUČEVIĆU" Mesarovićeva reagovala na novi napad Marinike Tepić na lidera SNS: Služi isključivo kao megafon laži!
Screenshot 2026-04-03 173809.jpg
Politika"PAJAC U CIRKUSU GAZDE ĐILASA" Ministar Nemanja Starović o napadu Marinike Tepić na Miloša Vučevića: Savetovao bih mu da je ignoriše, to joj je najveća kazna!
ZZF260209016.jpg
Politika"REKTORAT JE ZA BLOKADERE BAZA POBUNE PROTIV SRBIJE" Vučević poručio: Ne biraju sredstva kojima će napasti! Vređaju srpske policajce, državu i predsednika
Screenshot 2026-03-30 085652.jpg