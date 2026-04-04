Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na Instagramu povodom, kako je navela, sprege opozicione poslanice Marinike Tepić sa delovima tužilaštva i plasiranja informacija o predmetu protiv predsednika SNS Miloša Vučevića.

Ona je ocenila da se, prema njenim rečima, radi o politički motivisanim konstrukcijama i pokušaju pritiska na institucije.

"Dobro je što nam je Marinika Tepić potvrdila svoju spregu sa odmetnutim delovima Tužilaštva. Znali smo da su pojedini delovi tužilačkog sistema u Srbiji postali oruđe u rukama ljudi poput Marinike Tepić. Nije prvi put da se pokreću nekakve istrage baš nakon što ona i tajkunski mediji, bez ikakvih dokaza, upere prst u nekoga.

Ovakvi obrasci ponašanja se ponavljaju i polako postaju pravilo, a ne izuzetak. Umesto da institucije deluju samostalno, profesionalno i u skladu sa zakonom, sve češće smo svedoci pokušaja da se njihov rad stavi u službu dnevne politike i ličnih interesa pojedinaca iz opozicije i blokaderskog sa ciljem rušenja države.

Marinika Tepić nam je ovim svojim današnjim oglašavanjem pokazala da nastupa i kao portparol Tužilaštva, jer informacije o postojanju predmeta protiv predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića nisu objavljene zvanično, već su plasirane preko nje.

Isto je bilo i sa slučajem Generalštab, gde je optužnica napisana u istim tim krugovima, kao i sa aferom Jovanjica pre toga. Sigurna sam da će se i ovo, baš kao i sve prethodno, pokazati kao laž i politička konstrukcija", poručila je ministarka Pavkov.