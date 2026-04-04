Ona je na društvenoj mreži X zamolila "studente u blokadi", tačnije tagovala je glavni nalog blokadera, kako bi se zaustavio progon neistomišljenika u Boru.

- Molim vas "studenti u blokadi" zaustavite javni linč u Boru za svakog ko je podržavao listu koju sam vodila na lokalnim izborima. Ljudi koji su aktivisti za listu br 2, na kojoj jesu iz NPS, NLS, DS i SSP i nekih udruženja, a ne studenti, ali su dobili vašu podršku, na FB objavljuju imena i slike onih koji su opozicija oduvek i koji su bili na svim protestima, a jedini im je zločin što su podržavali mene - napisala je ona.

Istakla je da je angažovana policija, da se ljudi boje za svoje porodice, i da ovako nešto u Boru nikada nije viđeno.

- Ja sam lično i u policiji i sudskim procesima jer je za mene isti javni linč rađen "vrata do vrata", ja sam navikla, godinama mi je slične stvari radio SNS, ali ovi ljudi nisu političari i sada im je ugožena bezbednost jer imaju svoje demokratsko pravo da podržavaju koga god žele. Molim vas, zaustavite, doći će do nekog nasilja - naglasila je Irena Živković.

Ona kaže da to nisu vrednosti koje zastupa studentski pokret, koji je od početka podržavala.