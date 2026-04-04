"ZAUSTAVITE OVO ZLO, MOLIM VAS" Monstruozne pretnje blokadera Ireni Živković zato što se "drznula" da izađe na izbore! LINČUJU i ljude koji su protiv vlasti
Ona je na društvenoj mreži X zamolila "studente u blokadi", tačnije tagovala je glavni nalog blokadera, kako bi se zaustavio progon neistomišljenika u Boru.
- Molim vas "studenti u blokadi" zaustavite javni linč u Boru za svakog ko je podržavao listu koju sam vodila na lokalnim izborima. Ljudi koji su aktivisti za listu br 2, na kojoj jesu iz NPS, NLS, DS i SSP i nekih udruženja, a ne studenti, ali su dobili vašu podršku, na FB objavljuju imena i slike onih koji su opozicija oduvek i koji su bili na svim protestima, a jedini im je zločin što su podržavali mene - napisala je ona.
Istakla je da je angažovana policija, da se ljudi boje za svoje porodice, i da ovako nešto u Boru nikada nije viđeno.
- Ja sam lično i u policiji i sudskim procesima jer je za mene isti javni linč rađen "vrata do vrata", ja sam navikla, godinama mi je slične stvari radio SNS, ali ovi ljudi nisu političari i sada im je ugožena bezbednost jer imaju svoje demokratsko pravo da podržavaju koga god žele. Molim vas, zaustavite, doći će do nekog nasilja - naglasila je Irena Živković.
Ona kaže da to nisu vrednosti koje zastupa studentski pokret, koji je od početka podržavala.
- Još samo žute trake nisu stavili ljudima. Ovo je jezivo i strašno. To su radili celu kampanju, ok - bio je cilj da mene spuste ispod cenzusa, ali da sada ugrožavaju druge... Znam sve kako je teklo i kako ste izmanipulisani, ali molim vas da vam životi mojih sugrađana budu bitniji od toga da javno priznate grešku. A ne morate ništa ni da priznate, samo zaustavite ovo zlo. Mi smo previše mali grad za ovakve stvari, bojim se da neko na kraju ne vude povređen. I to sve jer iznosim dokumentaciju jer je u interesu građana da znaju istinu, a nikog po imenu ne targetiram - zaključila je ona.