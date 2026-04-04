Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da su pozivi pojedinih predstavnika opozicije da Evropska unija obustavi dotacije Srbiji "opasni i neodgovorni", jer, kako je navela, direktno pogađaju životni standard građana.

Reagujući na izjave jednog od kandidata na studentskoj listi, Dejana Ilića, koji je pozvao EU da prekine finansijsku podršku Srbiji uz ocenu da će građani "možda živeti lošije, ali će doći do političke promene", ministarka je istakla da je takva logika neprihvatljiva.

"Tražiti da se sopstvenoj zemlji uskrate sredstva kako bi se došlo na vlast znači staviti političke ambicije ispred interesa građana. Posledice takvih inicijativa ne bi snosila vlast, već građani Srbije, kroz manje investicija, ugrožena radna mesta i smanjenu socijalnu sigurnost", navela je Đurđević Stamenkovski u pisanoj izjavi.

Ona je dodala da politička borba mora da se vodi kroz institucije i uz podršku građana, a ne, kako je navela, "prizivanjem spoljnog pritiska koji bi oslabio sopstvenu državu".

Ministarka je istakla da je nedopustivo da bilo koja politička opcija svoju korist gradi na šteti sopstvenog naroda.