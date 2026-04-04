Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da današnje privođenje A. D. iz mesta Grnčare u Kosovskom Pomoravlju, nekadašnjeg policajca u penziji i to 26 godina nakon sukoba, svedoči o tome da Priština nastavlja sa progonom srpskog naroda sa Kosova.

„U želji da isprovociraju i zastraše srpski narod na ovim prostorima, prištinske vlasti nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka, što govori o jasnoj političkoj pozadini ovakvih akcija“, ističe Kancelarija za KiM u saopštenju.

Poručuju i da su uzaludni pokušaji Prištine da hapšenja Srba predstave kao „deo tzv. vladavine prava“ jer sudski procesi jasno pokazuju da je reč o neosnovanim progonima, koji nisu zasnovani ni na pravu, ni na pravdi, niti si utemeljenj na činjenicama.

„Politički motivisana hapšenja služe kao mehanizam Aljbina Kurtija za odmazdu prema Srbima s ciljem slanja poruke da na Kosovu i Metohiji za njih nema mira, ni sigurnosti i to ćemo, kao i uvek do sada, jasno ukazati i predstavnicima međunarodne zajednice uz zahtev da pomno isprate i slučaj A. D., ali i sve druge procese koji se vode protiv uhapšenih Srba“, dodaje se u saopštenju.

Ranije danas, policijski istražitelji Direkcije za istraživanje ratnih zločina, po nalogu Specijalnog tužilaštva Kosova, uhapsili su A. D. pod sumnjom da je počinio krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“.

A. D. se tereti da je počinio ratne zločine u selu Ivaja i okolnim selima u opštini Kačanik.