Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić iznela je poražavajuće brojke, sumirajući posledice blokada na obrazovanje. Naime, blokaderi su svojim naseljem uništili ne jednu generaciju nego nekoliko njih.

- Blokadarski pokret je uništio ne jednu generaciju, nego nekoliko generacija. Ono što je zabrinjavajuće, to je da po podacima koje imamo od samih visokoškolskih ustanova - mi smo u 2025. godini imali 18.894 studenta koji su diplomirali. 2024. godine, kada nismo imali blokade, u Srbiji je diplomiralo 30.388 studenata. 

Kako ističe, to je razlika od praktično 11.500 studenata koji nisu diplomirali zbog blokadera.

- I od godine do godine, naravno, postoje oscilacije, postoje razlike, ali te razlike u broju studenata koji su diplomirali u jednoj akademskoj godini u odnosu na prethodne akademske godine je između 1.000 i 2.000. Nikada više od toga. Mi sada imamo 11.500 studenata koji nisu diplomirali. To je zločin.

Ne propustitePolitikaOBEĆANJE ANE BRNABIĆ NA DAN STUDENATA: Država će vratiti obrazovanje na pravi put, da se nikada više ne ponove blokade na fakultetima
ana dan studenata 2.jpg
PolitikaBEŽANIJA BLOKADERA IZ REKTORATA OTKRIVA KO VUČE KONCE Petričković: Lepo za čuti, vreme je da se funkcija Beogradskog univerziteta vrati na zdrave osnove!
blokaderi.png
PolitikaBLOKADERI NEĆE NA RAZGOVOR KOD VUČIĆA, A KOD PICULE JURE Brnabić iznela sve dokaze: Ništa više o sebi i odnosu prema Srbiji ne treba da kažu (VIDEO)
ana.jpg
Politika"NEKO KO TVRDI DA JE NORMALNO DA U REKTORATU BUDU TOPOVSKI UDARI I GAS MASKE, TAJ JE SPREMAN NA SVE" Brnabićeva: Blokaderskom licemerju i podmuklosti nema kraja
WhatsApp Image 2026-03-29 at 22.57.44 (1).jpeg