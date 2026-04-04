BLOKADERSKI POKRET UNIŠTIO NEKOLIKO GENERACIJA, BRNABIĆ IZNELA PORAŽAVAJUĆE BROJKE: Imamo 11.500 studenata koji nisu diplomirali, to je ZLOČIN
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić iznela je poražavajuće brojke, sumirajući posledice blokada na obrazovanje. Naime, blokaderi su svojim naseljem uništili ne jednu generaciju nego nekoliko njih.
- Blokadarski pokret je uništio ne jednu generaciju, nego nekoliko generacija. Ono što je zabrinjavajuće, to je da po podacima koje imamo od samih visokoškolskih ustanova - mi smo u 2025. godini imali 18.894 studenta koji su diplomirali. 2024. godine, kada nismo imali blokade, u Srbiji je diplomiralo 30.388 studenata.
Kako ističe, to je razlika od praktično 11.500 studenata koji nisu diplomirali zbog blokadera.
- I od godine do godine, naravno, postoje oscilacije, postoje razlike, ali te razlike u broju studenata koji su diplomirali u jednoj akademskoj godini u odnosu na prethodne akademske godine je između 1.000 i 2.000. Nikada više od toga. Mi sada imamo 11.500 studenata koji nisu diplomirali. To je zločin.