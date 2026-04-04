Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić iznela je poražavajuće brojke, sumirajući posledice blokada na obrazovanje. Naime, blokaderi su svojim naseljem uništili ne jednu generaciju nego nekoliko njih.

- Blokadarski pokret je uništio ne jednu generaciju, nego nekoliko generacija. Ono što je zabrinjavajuće, to je da po podacima koje imamo od samih visokoškolskih ustanova - mi smo u 2025. godini imali 18.894 studenta koji su diplomirali. 2024. godine, kada nismo imali blokade, u Srbiji je diplomiralo 30.388 studenata.

Kako ističe, to je razlika od praktično 11.500 studenata koji nisu diplomirali zbog blokadera.