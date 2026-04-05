- Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Rekao sam premijeru Orbanu da ćemo ga obaveštavati o daljem toku istrage - istakao je Vučić.

 Vučić je, tokom obilaska gradilišta Ekspa, otkrio detalje akcije kod Kanjiže.

- Našli smo, psi tragači i naša vojska i policija, pronašli su nedaleko od naselja Velebit, na nekoliko stotina metara od gasovoda, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove, u toku je uviđaj. Obavestio sam Orbana, jer da je tu došlo do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije - rekao je on.

Predsednik je naglasio da će Vojska Srbije, tačnije VBA, obaveštavati tokom dana o svemu.

- Mi branimo kompresorsku stanicu u Braničevu, tamo ne može ptica da poleti, ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Srećom pa su u obaveštajnom smislu naši ljudi obavili dobar posao. Nadam se da će eksploziv da uklone bez ljudskih žrtava. Uviđaj je u toku, tragovi postoje - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitikaNEMILOSRDNO ĆEMO SE OBRAČUNATI S ONIMA KOJI UGROŽAVAJU INFRASTRUKTURU SRBIJE Vučić: Ogromna razorna moć, određeni tragovi postoje o kojima ne mogu da govorim
HronikaPRONAĐENI SUMNJIVI PREDMETI KOD GASOVODA U KANJIŽI! Pripadnici Vojne policije i UKP okružili područje, novi detalji VELIKE AKCIJE na severu (FOTO)
HronikaNA TERENU SPECIJALCI VOJSKE SRBIJE I UKP, U VAZDUHU DRONOVI I HELIKOPTERI: Sve raspoložive snage stigle u Kanjižu, pogledajte prve fotografije (FOTO/VIDEO)
HronikaKURIR SAZNAJE! EVO ZAŠTO VOJSKA I POLICIJA BLOKIRAJU PUTEVE U KANJIŽI: Pogledajte prve snimke sa terena, helikopteri u vazduhu (VIDEO)
