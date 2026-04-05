VUČIĆ HITNO RAZGOVARAO SA ORBANOM ZBOG EKSPLOZIVA PRONAĐENOG KOD GASOVODA: "Ogromna razorna moć, otkriveni i štapini za aktiviranje"
- Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Rekao sam premijeru Orbanu da ćemo ga obaveštavati o daljem toku istrage - istakao je Vučić.
- Našli smo, psi tragači i naša vojska i policija, pronašli su nedaleko od naselja Velebit, na nekoliko stotina metara od gasovoda, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove, u toku je uviđaj. Obavestio sam Orbana, jer da je tu došlo do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije - rekao je on.
Predsednik je naglasio da će Vojska Srbije, tačnije VBA, obaveštavati tokom dana o svemu.
- Mi branimo kompresorsku stanicu u Braničevu, tamo ne može ptica da poleti, ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Srećom pa su u obaveštajnom smislu naši ljudi obavili dobar posao. Nadam se da će eksploziv da uklone bez ljudskih žrtava. Uviđaj je u toku, tragovi postoje - rekao je Vučić.