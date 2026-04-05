Naš odgovor će biti NEMILOSRDAN

Istakao je da je Vojska Srbije danas uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Vučić je, tokom obilaska radova na Ekspu, novinarima kazao da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspela Mađarska i sever Srbije ostali bez gasa.

Kanjiža - Pogledajte operaciju Vojske i policije

- Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa - rekao je Vučić.

Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojno-bezbednosna agencija.

- Svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje ključne gasne infrastrukture obaveštavaće vas tokom dana. Ovo mnogo toga menja i u našem odnosu. Mi kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ne može ptica da proleti što dodatno, inače, snaži odbranu Šumadije, Pomoravlja, Braničeva. Ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Sreća pa su naše obaveštajne službe uradile dobar posao - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da postoje obaveštajni tragovi, ali da ne želi o tome da govori, zato što to mogu da budu i lažni tragovi.

- Mislimo da znamo i koja lica su trebalo da izvrše poslednji korak. Ne mislim po imenima, već iz grupacije kojih lica. Svakoga koga budemo uhvatili da pokušava da uništi deo najvrednije i najvažnije energetske i svake druge infrastrukture Srbije, naš odgovor će biti nemilosrdan, i suočiće se sa teškom kaznom - kazao je on.

Jake snage policije i vojske Srbije u Kanjiži

Kaže da je neko znao da je to slepo crevo, i da je hteo da pošalje političku poruku.

Izrazio je očekivanje da će ovaj problem biti rešen bez ljudskih žrtava i bez bilo kakvih tragičnih posledica.

- Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Ali očigledno da svetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrožava vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno - naglasio je predsednik.

Helikopter nadleće Kanjižu

Prema njegovim rečima, u pitanju je takva razorna moć eksploziva, a bili su i štapini pronađeni, da je moglo mnogo ljudi da ugrozi, kao i da nanese štetu veliku za više dana.

Čestitao je svim hrišćanima koji danas, po gregorijanskom kalendaru slave Uskrs i naveo da u tom delu gde je eksploziv pronađen živi veliki broj Mađara.