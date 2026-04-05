AKO SE OVO NASTAVI, OGRANIČAVAMO IZVOZ HRANE: Predsednik Vučić o geopolitičkoj situaciji i posledicama po nas - Neodogovorni ljudi u svetu treba da razmisle...
Dodao je da to, ipak, neće biti problem za naše poljoprivrednike, jer će im država platiti tu cenu.
Aleksandar Vučić je izrazio očekivanje, kako je rekao, da će ovom ludilu da dođe kraj.
- I da će da se pojave neki ozbiljni i odgovorni ljudi koji neće nekog drugog da pozivaju na mir, a da sami učestvuju u ratovima već da svi zajedno shvate da mora da se napravi mir. Ludi moraju da znaju, mi ćemo ukoliko se nastavi ovako uskoro da ograničavamo izvoz i hrane. To nije problem za naše poljorivrednike zato što ćemo mi njima da platimo cenu, ali to je problem za mnoge u okruženju kojima mi dajemo ogromne količine hrane - kazao je Vučić prilikom obilaska radova na gradilištu Ekspa.
On je poručio da razni neodogovorni ljudi u svetu treba da razmisle šta rade onima koji nisu samodovojni i nemaju dovoljno hrane.