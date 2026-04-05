Predsednica Narodne skupštine i funkcionerka Srpske napredne stranke Ana Brnabić, obišla je danas štand SNS-a na opštini Savski venac, odakle je poručila da borba za pristojnu i stabilnu Srbiju nema alternativu.

Brnabić je tokom obilaska, na putu ka Kablaru, istakla da je na terenu prisutna odlična energija, te da građani u velikom broju prilaze kako bi pružili podršku aktuelnoj politici.

"Velika zahvalnost svim našim ljudima koji ni u najtežim trenucima nisu odustali, već su ostali da se bore. Preživeli smo blokaderski teror i nastavljamo tamo gde smo stali", navela je Brnabićeva i naglasila da politički pritisci neće promeniti pravac razvoja države.

"Guramo dalje i nikada nećemo dozvoliti nikome da zaustavi Srbiju", zaključila je predsednica Skupštine Srbije u svojoj poruci.

