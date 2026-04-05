U Osnovnom sudu u Prištini održava se sednica za određivanje pritvora A. D. iz Grnčara, uhapšenom juče pod sumnjom za navodni ratni zločin.

Advokat Nikola Todorović istakao je nakon njegovog hapšenja da se A. D. tereti da je bio prisutan kada je jedna osoba pretučena u policijskoj stanici u Kačaniku. A. D. je to negirao, jer, kako je dodao Todorović, u tom periodu nije ni bio u Kačaniku.

Specijalno tužilaštvo saopštilo je da je A. D. uhapšen pod sumnjom da je počinio krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ u selu Ivaja i okolnim selima u opštini Kačanik.

Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je poručila da privođenje A. D., nekadašnjeg policajca u penziji i to 26 godina nakon sukoba, svedoči o tome da Priština nastavlja sa progonom srpskog naroda sa Kosova.

