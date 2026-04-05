- Na jutro Uskrsa me je pozvao predsednik Republike Aleksandar Vučić i obavestio da je planirana teroristička akcija, konkretno napad na gasovod koji vodi ka Mađarskoj. Reč je o Južnom toku, čije bi oštećenje onemogućilo snabdevanje gasom i Srbije i Mađarske - naveo je Pastor.

Prema njegovim rečima, tokom istrage pronađene su dve velike torbe sa eksplozivom, a posledice su mogle biti dalekosežne.

- Ne samo da bi bilo onemogućeno snabdevanje gasom severne Vojvodine i Mađarske, već bi i ljudski životi bili ugroženi u opštini Kanjiža - istakao je.

Kanjiža - Pogledajte operaciju Vojske i policije

U akciji je učestvovao veliki broj pripadnika bezbednosnih snaga.

Angažovani su pripadnici UKP-a, vojne policije, 72. specijalne brigade i drugih jedinica MUP-a, ukupno više od 130 ljudi. U potragu su uključeni kontradiverzioni timovi, psi tragači, dok su helikopteri nadgledali teren iz vazduha.

Pastor je zahvalio državnim organima na brzoj reakciji.

- Zahvaljujem predsedniku Republike Srbije, vojsci, policiji i obaveštajnim službama što su na vreme reagovali i sprečili tragediju - poručio je.

Dodao je da će dalja istraga pokazati širi kontekst.

- Ukoliko se tokom istrage dokaže da nismo mi bili primarna meta, već snabdevanje Mađarske, to još jasnije pokazuje da je teroristički napad pripreman sa ciljem rušenja Viktora Orbana - naveo je Pastor.

On je naglasio da su stabilnost i bezbednost ključni prioriteti.

- Ponovo se pokazalo da je naš interes obezbeđivanje reda, bezbednosti, mira i predvidivosti, a ne podsticanje nemira. Zaštitićemo našu zajednicu i srpsko-mađarsko strateško partnerstvo - zaključio je Pastor.

