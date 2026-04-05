- Niko na svetu ne zna ko je meni na pameti, to znaju i moji saradnici pa me i ne pitaju, to ne zna ni moja porodica, ne zna ni moj brat, otac me jednom pitao... Kažem mu, tata ajde, vidimo se, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na navodna "saznanja" blokaderskih medija da bi Vladan Petrov mogao biti SNS kandidat za predsednika,

Vučić je dodao i da je reč o izuzetnom eruditi, pet puta obrazovanijem od političara (Vladan) Đokića.

- Imam u glavi nekoliko ljudi, sad pridodajem i Petrova, koji bi mogli na dostojanstven način da se suprotstave političaru Đokiću, dodao je Vučić odgovarajući na novinarska pitanja posle obilaska gradilišta EXPO 2027.

Vučić je upitao i što političar Đokić ne učestvuje na parlamentarnim izborima sa svojom listom, da pobedi listu s Vučićem...

- Pre toga mi ćemo da imamo i parlamentarne izbore... Pozivam političara Đokića da ide protiv naše parlamentarne liste, što da ide na predsedničke, on je toliko moćan neka obezbedi pobedu na parlamentarnim izborima", rekao je Vučić i dodao da bi "onda imao manji otpor da se kandiduje na toj parlamentarnoj listi i pobedi".

"Što (Đokić) beži od toga, što se sklanja, baš bi lepo bilo", kazao je Vučić.

"Nije loša ideja"

Vučić je rekao i da "nije loša ideja" da Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda, bude predsednički kandidat vladajuće koalicije, ali je poručio da još nije doneo odluku o tome koga će predložiti da bude kandidat SNS-a za predsednika.

- Nisam razgovarao o tome sa gospodinom Petrovim, ali nije loša ideja možda i o tome da razmislimo. Morate da znate jednu stvar. Ne zna Siniša (Mali prim. aut.). Ne zna niko u mojoj porodici. Ne zna niko na svetu ko je meni na pameti. I niko me ne pita ništa. Ne pita me moj brat. Moj otac me pitao nekoliko sati pre nego što je... Ja sam mu rekao, tata, hajde vidimo se za dva dana. To je to - kazao je Vučić.

Kako je rekao, takvu informaciju ima samo on, ukoliko u SNS-u budu hteli da saslušaju.

- A što se tiče gospodina Petrova, on je jedan izuzetan čovek, izuzetan rodoljub, izuzetan pravnik, izuzetno stručan. Siguran sam da bi i tu funkciju obavljao na izvanredan način. I prosto porediti Vladana Petrova sa Đokićem to, kako bih vam rekao, to su dva sveta. Jedan rodoljub, iskreni erudita, pet puta obrazovaniji od Đokića u svakom smislu. Tako da... Ali Vladan Petrov u ovom trenutku obavlja neku drugu, veoma važnu funkciju u našoj zemlji, tako da sumnjam da bi čak i pristao da učestvuje u takvoj utakmici - naveo je Vučić.

Dodao je da se pre samo "pola godine pričalo da studentska lista ima 75 odsto podrške i da ne postoji nijedno mesto gde vladajuća koalicija može da pređe 30 odsto glasova" i da predstavnici vlasti ne mogu da izađu na ulicu.

- Mi smo juče na 1.070 mesta imali štandove u Srbiji, tek toliko da znate. A o strahu da ne pričam, na 20 mesta su napali naše ljude, ali su pokunjeni i napustili ta mesta - poručio je Vučić.