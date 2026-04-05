Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na svom nalogu na Fejsbuku, navodeći da je razgovarao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je sazvao vanredni savet za odbranu.

- Upravo sam razgovarao sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Srpske vlasti su na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku pronašle eksploziv velike razorne moći, kao i uređaje potrebne za njegovo aktiviranje. Istraga je u toku. Danas popodne sam sazvao vanredni savet za odbranu - napisao je Orban.

Pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža zbog sumnje da je moglo da dođe do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture i građana koji žive u tom području.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su nedaleko od gasovoda pronađena dva velika ranca sa eksplozivom.

- Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u pitanju je takva razorna moć eksploziva, a pronađeni su i štapini.

- Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu da govorim. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Ali očigledno da svetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrožava vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno - naglasio je predsednik tokom obilaska gradilišta EXPO.

Helikopter nadleće Kanjižu Izvor: kurir televizija