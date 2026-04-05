"RAZGOVARAO SAM S VUČIĆEM, SAZVAO SAM VANREDNI SAVET ZA ODBRANU" Oglasio se Orban nakon što je kod gasovoda kod Kanjiže pronađen eksploziv
Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na svom nalogu na Fejsbuku, navodeći da je razgovarao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je sazvao vanredni savet za odbranu.
- Upravo sam razgovarao sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Srpske vlasti su na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku pronašle eksploziv velike razorne moći, kao i uređaje potrebne za njegovo aktiviranje. Istraga je u toku. Danas popodne sam sazvao vanredni savet za odbranu - napisao je Orban.
Pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža zbog sumnje da je moglo da dođe do ugrožavanja kritične gasne infrastrukture i građana koji žive u tom području.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su nedaleko od gasovoda pronađena dva velika ranca sa eksplozivom.
- Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa - rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima, u pitanju je takva razorna moć eksploziva, a pronađeni su i štapini.
- Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu da govorim. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Ali očigledno da svetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrožava vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno - naglasio je predsednik tokom obilaska gradilišta EXPO.
