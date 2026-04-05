Ministar za brigu o selu i lider PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije Milan Krkobabić čestitao je Uskrs rimokatoličkom kardinalu i nadbiskupu Beogradske nadbiskupije Ladislavu Nemetu, sveštenstvu, monaštvu i vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave prema gregorijanskom kalendaru.

„Neka Uskrs, najradosniji hrišćanski praznik, u celom svetu donese mir, a u domove vernika i: sreću, radost, slogu, kao i ono, sve potrebnije - međugeneracijsko razumevanje i solidarnost mladih sa starijima i starijih sa mladima.

- Vernicima koji žive i rade u selima Srbije želim da im ova godina bude rodna i uspešna i da udruženi, zajedno sa komšijama, rođacima i
prijateljima složno nastave misiju preporoda sela Srbije, uz očuvanje najviših porodičnih vrednosti.”

Ne propustitePolitikaOGROMNO INTERESOVANJE PENZIONERA U NIŠU: Krkobabić poručio - Zavidan optimizam najstarijih i raznovrsna ponuda "sitnica koje život znače" (FOTO)
14.JPG
DruštvoČestitka Milana Krkobabića povodom Ramazanskog bajrama: Neka vam danas i narednih dana u vaše domove duhovnu snagu i blagostanje donesu vaši najmiliji
Milan Krkobabić
PolitikaMINISTAR KRKOBABIĆ: Navijam da gro sredstava namenjenih za infrastrukturu ide za brdsko-planinska i pogranična područja (FOTO)
Milan Krkobabić Bajina Bašta
PolitikaKRKOBABIĆ: Obnovljen Dom kulture u Markovici i susret sa tročlanom porodicom Pejica, jednom od 20 koje su dobile kuću na teritoriji opštine Lučani
1 Naslovna foto.JPG
SrbijaČAK 23 PORODICE KUPILE SU SEOSKE KUĆE PREKO KONKURSA BAŠ NA TOM MESTU! I stalno se doseljavaju! Kako su Roksanda i Saša s dvoje dece započeli nov život na selu
Screenshot 2026-03-09 113430.jpg
Politika"SVIM ŽENAMA KOJE SU NACIONALNO BLAGO SRBIJE" Ministar Krkobabić: Nijedna žena u Srbiji ne sme da bude zaboravljena, ni u selu, ni u gradu
Milan Krkobabić
DruštvoKrkobabić: Od sutra još 375 miliona za kupovinu seoskih kuća, iznos po kući uvećan na milion i po dinara
Milan Krkobabić