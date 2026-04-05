Ministar za brigu o selu i lider PUPS-a

Ministar za brigu o selu i lider PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije Milan Krkobabić čestitao je Uskrs rimokatoličkom kardinalu i nadbiskupu Beogradske nadbiskupije Ladislavu Nemetu, sveštenstvu, monaštvu i vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave prema gregorijanskom kalendaru.

„Neka Uskrs, najradosniji hrišćanski praznik, u celom svetu donese mir, a u domove vernika i: sreću, radost, slogu, kao i ono, sve potrebnije - međugeneracijsko razumevanje i solidarnost mladih sa starijima i starijih sa mladima.

- Vernicima koji žive i rade u selima Srbije želim da im ova godina bude rodna i uspešna i da udruženi, zajedno sa komšijama, rođacima i

prijateljima složno nastave misiju preporoda sela Srbije, uz očuvanje najviših porodičnih vrednosti.”